Dopo il successo del suo dj set al Megà di Pescara di qualche settimana fa, per Michael Antley, dj producer campano, sta arrivando una bella primavera di musica.

Michael Antley infatti fa sentire forte il suo mix decisamente personale di house e tech house con sfumature pop, funk ed electro al Sud: Domenica 1 maggio si sposta a Gallipoli, per la precisione al Gallipoli Resort, per un grande evento diurno (dalle 10 alle 23) che mette insieme tante realtà salentine di riferimento (Musicaeparole, Praja, Vega, Samsara Beach, Bigmama, Sottosopra Fest).

Michael Antley in particolare porta in console il sound dell'Isola Beach, top club di Porto Cesareo guidato dal direttore artistico Benjy Costantino.

Ci sono anche belle novità per lui dal punto di vista musicale: "Sto lavorando a tante produzioni, collaborando con artisti e label Italiani e internazionali", racconta Michael Antley. "A giugno 2022 uscirà la prima release del mio nuovo progetto, con una sorpresa, su Let There Be House. A luglio invece ecco un'altra uscita su Flashmob Records. Il sound? Ovviamente house"."Sono da anni attratto dagli origami, un'arte che mette insieme leggerezza e perfezione. Sono da sempre legato anche alle formiche, visto che il mio cognome è Formicola", spiega l'artista, che come nome d'arte si è pure scelto Antley, quando Ant in inglese significa appunto formica. "Le formiche sono quasi invisibili, ma sono ovunque. Riescono ad alzare fino 5 volte il proprio peso e quando stanno insieme possono invadere e devastare".

In realtà il nuovo progetto di Michael Antley vuol solo mettere insieme anima e cuore di tante persone. "Dalle formiche vorrei solo prendere costanza e caparbietà e la loro capacità di stare insieme per creare qualcosa che cresce e si migliora". Il messaggio è forte e coinvolgente... Tra l'altro, siamo molto vicini a una prima data per questo artista. Chi ha voglia di muoversi a tempo avrà presto belle news.



MICHAEL ANTLEY SU INSTAGRAM

www.instagram.com/michaelantleydj