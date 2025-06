L'immagine sopra riportata è stata commentata così in un post sulla piattaforma social X:

"Quarant'anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell'Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d'Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane".

A prima vista, leggendo il post, uno potrebbe dire che si tratti di una provocazione satirica via social targata Lercio o Dio...

Ma non è così. Il testo non è satira: è ciò che oggi ha scritto Antonio Tajani, il ministro degli Esteri della Repubblica italiana sul proprio profilo social.

Pertanto, prendendo alla lettera ciò che Tajani ha scritto, i nostri valori di libertà collegati alle radici giudaico cristiane sarebbero oggi simbolicamente rappresentati dal genocidio che Israele sta commettendo nei Territori da lui criminalmente occupati, appartenenti allo Stato palestinese?

Tajani vuole forse far concorrenza a Salvini nel dire sciocchezze per acquistare visibilità oppure è stato vittima di un colpo di calore oppure, semplicemente, è solo un altro dei tanti ministri del governo Meloni dotato di scarsa, anzi, scarsissima materia grigia?

Ma una volta, i ministri degli Esteri, non cercavano di dar lustro al proprio Paese, non di screditarlo con dichiarazioni tante grottesche quanto ridicole come quella appena riportata?

Neppure Gigino Dio Maio era riuscito ad arrivare a questi livelli...