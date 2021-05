È ancora la Mercedes la vettura da battere anche sul circuito di Barcellona, dove domenica si disputerà il Gran Premio di Spagna, 4ª gara della stagione 2021 di Formula 1.

Nelle libere di venerdì, infatti, mentre nella sessione mattutina il più veloce è stato Bottas, Hamilton nel pomeriggio ha fatto registrare il miglior tempo con 1:18.170, 139 millesimi più veloce del più veloce del compagno di squadra, che a sua sua volta ha preceduto di un soffio il ferrarista Leclerc, terzo a 165 millesimi.

