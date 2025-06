Lando Norris si è preso con pieno merito la pole position al Red Bull Ring, centrando la miglior prestazione in qualifica dell'anno. Il pilota britannico della McLaren ha fermato il cronometro sull'1:03.971, lasciando Charles Leclerc a oltre mezzo secondo di distanza – un margine impressionante in Formula 1, soprattutto in una stagione tanto tirata e su un circuito tanto breve.

La qualifica è cominciata subito sotto il segno di Norris: il numero 4 ha dettato il ritmo sia in Q1 che in Q2, per poi confermarsi in Q3 con un primo tempo provvisorio che sembrava già inarrivabile. Ma nel secondo tentativo ha fatto ancora meglio, mettendo tutti a tacere con un giro perfetto.

Leclerc si è dovuto accontentare della seconda piazza con la sua Ferrari, distante 0.521s, mentre Oscar Piastri – compagno di squadra di Norris – è stato penalizzato da una bandiera gialla provocata da un testacoda di Pierre Gasly (Alpine) poco prima del traguardo durante il suo secondo time attack. Senza poter migliorare il proprio tempo, l'australiano ha chiuso in terza posizione.

Dietro di lui, Lewis Hamilton ha portato la Ferrari nell'altra casella della seconda fila della griglia, seguito dal vincitore del GP del Canada, George Russell, quinto sulla Mercedes. Ottima prestazione per Liam Lawson, sesto con la Racing Bulls e davanti a Max Verstappen, solo settimo dopo essere rimasto anche lui penalizzato dalla bandiera gialla causata dal testacoda di Gasly.

Una delle sorprese del giorno è Gabriel Bortoleto: il rookie di casa Kick Sauber ha centrato l'ottava posizione, il suo miglior risultato in qualifica, entrando per la prima volta in Q3. Chiudono la top ten il giovane Kimi Antonelli (Mercedes) e il già citato Pierre Gasly.

Grande delusione per Fernando Alonso, manager di Bortoleto nella vita extracircuito: l'asturiano ha mancato l'accesso al Q3, fermandosi in undicesima posizione con la sua Aston Martin. Subito dietro di lui, un Alex Albon in difficoltà con una Williams in evidente affanno.

Seguono Isack Hadjar (13°, Racing Bulls), Franco Colapinto (14°, Alpine) e Ollie Bearman (15°, Haas), mentre il colpo di scena più grosso arriva con l'eliminazione di Carlos Sainz già in Q1: lo spagnolo, in un sabato nero, ha chiuso 19° lamentando problemi alla sua Williams.

Out al primo turno anche Lance Stroll (16°, Aston Martin), Esteban Ocon (17°, Haas), Yuki Tsunoda (18°, Red Bull) e un opaco Nico Hulkenberg, ultimo con la seconda Kick Sauber.

Domenica, i semafori si spegneranno alle ore 15:00.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1938996878416236798/photo/4