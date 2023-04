Gara ad eliminazione quella del Gran Premio delle Americhe di MotoGP che si è disputata ieri sul circuito di Austin. Ben nove i piloti caduti durante i 20 giri di gara, a causa di un asfalto meno che accettabile, più che per le caratteristiche del circuito.

Al via il Bagnaia (Ducati) si porta subito in testa tallonato da Rins (LCR Honda) mentre dietro la corsa perde subito due protagonisti, con Jorge Martin (Pramac) che scivola dopo aver perso l'anteriore e si porta nella ghiaia anche Alex Marquez (Gresini Racing) che gli era a fianco. Sempre al primo giro, alla curva 12 cade anche Aleix Espargaro (Aprilia), scattato dalla sesta casella dello schieramento.

Le cadute di alcuni dei protagonisti nelle retrovie mettono meno pressione si due piloti di testa, Bagnaia e Rins, con il piemontese che cerca di allungare ma senza riuscire a distanziare il pilota Honda. All'ottavo giro la coppia di testa procede appaiata con più di due secondi di vantaggio sugli inseguitori. Bagnaia prova a spingere per allungare, ma scivola a sorpresa alla curva 2, senza conquistare alcun punto nepure in America, dopo quanto era già accaduto in Argentina, a Termas de Rio Hondo, dove anche lì era in testa.

Alex Rins si trova così al comando inseguito dal duo Marini (VR46) Quartararo (Yamaha), dopo che il pilota italiano nell'ultima parte di gara era riuscito a superare il francese. Dopo il sorpasso, per un paio di giri si è avuta la sensazione che la sua Ducati con la pista aperta potesse riagguantare la Honda... ma alla fine Rins ha vinto con oltre 3 secondi di margine sul duo degli inseguitori.

Per Marini, comunque, è il primo podio in carriera in MotoGP e per Quartararo è il primo della stagione e considerando le condizioni non tanto brillanti della sua Yamaha non può non esser soddisfatto.



Quarto classificato Maverick Vinales (Aprilia), in rimonta dopo la solita partenza non esaltante, davanti all'altra RS-GP, quella di Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF).

Questo l'elenco dei primi 10 classificati:

01. Alex Rins - (LCR Honda Castrol)

02. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) + 3.498

03. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 4.936

04. Maverick Vinales - (Aprilia Racing) + 8.318

05. Miguel Oliveira - (CryptoDATA RNF MotoGP™ Team) + 9.989

06. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) + 12.049

07. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) + 12.242

08. Franco Morbidelli - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 20.399

09. Fabio Di Giannantonio - (Gresini Racing MotoGP™) + 27.981

10. Augusto Fernandez - (Tech3 GASGAS Factory Racing) + 28.217

Nella classifica del mondiale, troviamo ancora Marco Bezzecchi (VR46) in testa con 64 punti, mentre Bagnaia è secondo a quota 53 inseguito da Rins, a 47.

Il prossimo appuntamento della MotoGP è a Jerez fra due settimane.





Crediti immagine: twitter.com/lcr_team/status/1647690382111657993