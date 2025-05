Alex Marquez ha messo il sigillo sulla gara Sprint del Gran Premio del Regno Unito 2025, settimo appuntamento della MotoGP, portando a casa una vittoria netta e meritata sul tracciato leggendario di Silverstone. Una prestazione impeccabile per il pilota del team Gresini, che centra così il suo secondo successo stagionale, il primo in una gara corta, confermandosi in uno stato di forma eccellente.

Il via della corsa è stato frenetico e spettacolare. Dalla quarta posizione in griglia, Marc Marquez (Ducati) ha prima superato Bagnaia all’esterno e poi anche Quartararo e il fratello Alex, prendendo momentaneamente il comando. Ma il colpo di scena non si è fatto attendere: approfittando di un errore di traiettoria di Marc, Alex ha infilato il leader della classifica nella zona della Stowe, piazzando il sorpasso decisivo che gli ha consentito di prendere il comando e di mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Il passo mostrato da Alex è stato semplicemente inavvicinabile per tutti, tanto che Marc ha chiuso secondo a oltre tre secondi di distacco, impotente di fronte al ritmo del fratello minore.

Dietro ai due Marquez, è stato Fabio Di Giannantonio il grande protagonista. In sella alla Ducati VR46, il romano ha dato spettacolo battagliando a viso aperto prima con Quartararo e poi con Bagnaia, conquistando un preziosissimo terzo posto a quasi sei secondi dal vincitore. Una prestazione maiuscola che conferma la crescita del pilota italiano.

Sabato da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia. Dopo un avvio discreto, il torinese ha perso progressivamente terreno, incapace di mantenere un ritmo competitivo. Prima è stato sopravanzato da Di Giannantonio, poi ha subito la beffa finale con i sorpassi di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Joan Zarco (Honda), chiudendo solo sesto. Un risultato amaro che pesa come un macigno in ottica campionato.

Dopo la gara corta, Marc Marquez conserva la leadership iridata con 180 punti, seguito dal fratello Alex a quota 161. Bagnaia, con soli 124 punti, è ora chiamato al riscatto nella gara di domenica, se vuole restare aggrappato alla corsa per il titolo.

Domani la gara prenderà il via alle 14:00.