Nell'attuale congiuntura economica è davvero paradossale che si accusi il Governo Meloni per ritardi e carenze del PNRR.

Infatti, i soldi sono numeri, non opinioni, bensì fatti, che raccontano una storia semplice e chiara di quali politiche abbiano contenuto la deriva e quali l'abbiano accentuata.



A proposito di 'soldi', innanzitutto, il dato complessivo è che per gli altri stati europei il PNRR non è né così sostanzioso nè così prioritario: hanno un debito pubblico sostenibile e ce la fanno con le forze loro.

Viceversa, secondo i dati ufficializzati da Bankitalia, il debito delle Amministrazioni pubbliche italiane (ministeri, regioni, comuni, enti)

a fine 2016 arrivava a 2.218 miliardi di euro. E questo fu il lascito del Governo Renzi, conclusosi a dicembre.

In poche parole, in tre anni dal 2019 al 2022 la spesa pubblica ha indebitato gli italiani di ben 351 mld.

Non tutti gli italiani, però.

A sostenere il debito pubblico non sono i quasi 5 milioni di nullatenenti, bensì i contribuenti.

Poveri o ricchi che siano, purché operosi, cioè solvibili.

Dunque, non dovremmo meravigliarci se almeno un terzo degli italiani sostiene la donna che da sola in questi lunghi anni si è fatta avanti contro le retoriche spendaccione ma inconcludenti che ci hanno dissanguato e resi ancor più disuniti e diseguali.

L'unica cosa di cui meravigliarsi, oggi, è che ci sia ancora chi corra dietro a false aspettative e retoriche d'antan: con un ulteriore buco di 351 miliardi di euro è impensabile continuare su quella china.



La spesa pubblica è eccessiva, mentre due terzi degli italiani pagano e pagano tasse ma in cambio non ricevono neanche un 'grazie' né comunque servizi adeguati, anzi gli si indebitano anche i pronipoti.