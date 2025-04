"Perinde ac cadaver" è una frase latina che significa "nello stesso modo di un cadavere".

È una formula adottata dai gesuiti per esprimere la sottomissione assoluta alla regola e alla volontà dei superiori, rinunciando alla propria volontà. Tale sottomissione è rivolta alla divina Provvidenza o alla persona di Gesù Cristo, non al superiore in sé.

Francesco era un gesuita diventato Papa e per lui l'obbedienza incondizionata, paragonabile a quella di un corpo privo di vita, che non può muoversi o agire per sé stesso era Dio Uno e Trino. Fino alla Pasqua del Signore 2025 quando ha impartito la sua ultima benedizione Urbi et Orbi.

Stamattina , il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole:

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.”

A seguito della comunicazione dell’avvenuto decesso del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 21-40), questa sera, lunedì 21 aprile alle ore 20.00, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara.

Prenderanno parte al rito l’Eminentissimo Decano del Collegio Cardinalizio, i familiari del Romano Pontefice, il Direttore e il Vice Direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che si troveranno per le ore 19.45 nella Cappella della Domus Sanctæ Marthæ. Gli Ecclesiastici indosseranno l’abito corale loro proprio.

Photos by Carlo Marino