Un singolo che racconta l’amicizia, la separazione e il potere dei ricordi con scrittura intima e immagini vivide

È disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 febbraio e in promozione radiofonica nazionale dal 4 aprile "Per sentirci ancora vivi", il nuovo singolo del cantautore Pascàl. Il brano, scritto dallo stesso artista e arrangiato da Lorenzo Cuscusa, è un omaggio sincero e toccante a un amico costretto ad abbandonare il proprio paese per motivi di salute. Con parole semplici ma profonde, Pascàl affronta il tema della distanza forzata, della separazione imposta, e lo fa attraverso una narrazione fatta di dettagli quotidiani e ricordi condivisi: la batteria sguaiata, il profumo della carbonara, i momenti vissuti insieme che resistono al tempo e allo spazio. È una canzone che non si limita a descrivere il dolore della lontananza, ma che celebra la bellezza dei legami umani, di quelle connessioni che restano vive anche quando la presenza fisica viene meno.

"Per sentirci ancora vivi" è, come suggerisce il titolo, un atto di resistenza emotiva: un modo per non arrendersi alla distanza e per riaffermare l’importanza dei sentimenti autentici. Pascàl utilizza la musica come strumento per mantenere vivi i ricordi, per trasformare la nostalgia in una presenza, per ribadire che alcune relazioni, se vere, non si spengono mai.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/0uyQgAOuNhhEiL420fJgUN?si=9QLyWKGtQS-9ztK0a_JnUw

Francesco Pascale, in arte Pascàl, nasce a Carbonia nel 1996. Inizia a suonare la chitarra a 16 anni e a esibirsi dal vivo con diverse formazioni rock locali. A 21 anni sente l’esigenza di esprimere la propria interiorità in modo più diretto e personale, avvicinandosi alla scrittura cantautorale. La musica per lui è molto più di una passione: è un modo di vivere, di raccontarsi e di connettersi agli altri.

Con "Per sentirci ancora vivi", Pascàl conferma la sua sensibilità artistica, la capacità di dar voce a emozioni comuni, ma con uno stile autentico e senza artifici. Un singolo che tocca il cuore e invita ad abbracciare la memoria come forma di presenza.

Instagram: https://www.instagram.com/da_pascal_music

YouTube: https://youtube.com/@dapascal-vp9bs?si=R1MW63vt4Tmbe54k