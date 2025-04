Il nuovo singolo di Marco Tascone, in radio dall’11 aprile, racconta con ironia e malinconia la ricerca di un senso oltre i dogmi.

Dall’11 aprile è in rotazione radiofonica nazionale “La (di)retta via”, nuovo singolo del progetto LeFragole firmato dal cantautore bolognese Marco Tascone. Il brano, estratto dal concept album “LXI”, si inserisce in un racconto musicale più ampio ma vive anche come storia a sé, toccando il tema della spiritualità e della ricerca di conforto in un momento di profonda crisi personale.

Il brano nasce da un’esperienza autobiografica: l’autore racconta di anni passati a cercare risposte nei confessionali, senza mai trovare la chiave giusta per attraversare davvero il proprio buio interiore. In “La (di)retta via”, un’anima entra in chiesa alla ricerca di sollievo, ma incontra un prete incapace di andare oltre la morale. Eppure, anche quell’ascolto parziale riesce ad accendere una riflessione. È un momento sospeso tra fede e disillusione, dove nemmeno la religione sembra offrire appigli autentici, ma resta la possibilità di guardarsi dentro e tentare una strada diversa, più personale.

Con un arrangiamento che richiama l’atmosfera anni ’70 e una melodia malinconica ma avvolgente, Marco Tascone affida al brano una sincerità disarmante. Il risultato è una ballata urban-pop-rock di grande impatto emotivo, dove l’ironia e il dubbio convivono con il desiderio di verità.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/1wlncezxKkwz7O7EuBcoHD?si=5a206bd61cce4028

LeFragole è il nome con cui Marco porta avanti la propria ricerca cantautorale da Bologna, affiancato nei live dall’Ensemble delle Fragole. La sua storia musicale è legata al tessuto sociale e culturale della città, con progetti premiati come “Gli amanti” e numerose partecipazioni a rassegne nazionali. Il nuovo album “LXI” è un mosaico narrativo diviso in 32 brani e sette capitoli, in cui quattro personaggi fluidi raccontano solitudini, conflitti e slanci d’amore. LeFragole confermano così un’identità queer e profondamente umana, fatta di attenzione al dettaglio e libertà espressiva.

“La (di)retta via” è la sintesi perfetta tra canzone d’autore e riflessione esistenziale, tra rabbia e poesia. Una preghiera laica, dolceamara, che parla a chiunque abbia cercato un senso dove non c’era.

Instagram: https://www.instagram.com/lefragolemusic/

Facebook: https://www.facebook.com/lefragoleband

YouTube: https://www.youtube.com/tasco78

Web Site: https://lefragole.net/