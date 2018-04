Bari, Casting aperti per il brand Crown 81: ecco dove e quando

Casting aperti a Toritto per la selezione di aspiranti modelli in vista della conferenza stampa e del gran galà relativo alla sfilata dell'intera collezione primavera/estate di Crown 81.

Crown 81 fa parte del progetto FM, un contenitore di possibilità e sviluppo per società di abbigliamento e accessori moda, che è stato fondato dal giovane casting director, imprenditore e manager barese Miky Falcicchio nonché titolare di Fatti per il Successo Academy. Crown 81 è dunque un marchio di abbigliamento e accessori moda rivolta ai bambini dagli 0 ai 16 anni e coordinati madre/figlia - padre/figlio. L'intera collezione è Italian Style al 100%, prodotta e confezionata in Puglia da New Art Generation di Anna Rosa Ricci, co-producer dell'intera linea.

CASTING A TORITTO

Alle selezioni dei casting possono partecipare bambini e ragazzi dai 2 ai 20 anni. I casting si terranno giovedì 3 maggio, dalle 17:00 alle 20:00, presso la piazza Vittorio Emanuele 28 di Toritto. I prescelti sfileranno in presenza di giornalisti accreditati e una madrina vip d'eccezione.

Per ulteriori informazioni e contatti, chiamare al 3801476299.

Restate sintonizzati perché a breve pubblicheremo i dettagli sull'inaugurazione ufficiale dello showroom Crown 81 e sulla conferenza stampa in programma fra circa un mese. Pertanto vi consigliamo di seguire i profili Facebook e Instagram di Crown 81.