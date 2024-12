È un periodo di importanti cambiamenti nella nostra Regione che sembra essere al centro di novità e iniziative importanti . "Con o senza che pizzah", la nuova catena di pizzerie che ha introdotto un nuovo concetto di "Pizza & food experience", ha deciso di aprire la sua prima pizzeria e di farlo proprio in Calabria, a Lamézia Terme.

Il nuovo format, rivoluzionario ed elegante, proporrà, affianco alle pizze classiche, una lista di pizze dal gusto straordinario ma soprattutto metterà a disposizione dei clienti l’esperienza “Con O Senza”, unica a livello internazionale, tutta da scoprire e da gustare. Prodotti di primissima qualità che si traducono in una pizza dai sapori indimenticabili.

La creazione del nuovo Format "Con O Senza che Pizzah" ha visto la collaborazione di eccellenze nel campo dell'architettura, con l'intervento dell'agenzia Velvet di Torino che ha già realizzato Food Format Nazionali importanti come Fradiavolo, Roadhouse, berberè e gruppo Cremonini, aziende di arredamento importanti, tra le quali citiamo Habitamy del Gruppo Raffaele, e manager di comprovato successo come Ivan Rizzuto (Top 100 manager più influenti Forbes) che hanno saputo dar vita a qualcosa di unico che parte proprio dalla nostra Calabria e dalla nostra città di Lamezia Terme e che darà diversi posti di lavoro ai giovani della nostra terra.

Un ambiente trasversale adatto alle famiglie, ai giovani e ai senior, creato per soddisfare le esigenze non solo di gusto ma anche di relax di tutti i clienti . Un investimento importante per far vivere un’esperienza culinaria indimenticabile a tutti i clienti, che ha premiato la nostra città come prima bandierina di "Con o senza" a livello nazionale. L’apertura sarà per lunedì 23 dicembre a cena.

Subito dopo il giorno dell'apertura, il locale riceverà i suoi clienti tutti giorni sia a pranzo che a cena.

Il Team di Con O Senza Che Pizzah vi aspetta in Via Arturo Perugini 15/E (a fianco bar o’clock).