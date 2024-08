Atalanta, è Retegui la prima scelta per l’attacco

L’infortunio di Scamacca, operato dopo la rottura del legamento crociato sinistro, ha cambiato i piani dell’Atalanta, che di colpo si è trovata senza uno dei suoi giocatori chiave. I nerazzurri hanno riordinato le idee e, al netto dell’interesse per Nico Gonzalez, considerano Mateo Retegui come prima scelta per sostituire Scamacca. Resta da capire la fattibilità dell’operazione col Genoa, che in questa sessione di calciomercato potrebbe dire addio già a Gudmundsson e al momento non considera l’attaccante italo-argentino cedibile. A inizio mercato, i rossoblù avevano pensato a M’Bala Nzola e Nikola Krstovic come centravanti.



Milan, sorrisi americani: battuto anche il Barcellona

Gli americani girano dei grandi spot pubblicitari. Quello mandato in onda dopo 10 minuti di Milan-Barcellona è da SuperBowl, perfetto per lanciare la stagione di Fonseca. Si vede il Milan che costruisce dal basso come piace al nuovo allenatore, Musah che nel nuovo-vecchio ruolo parte da mediano e accelera a destra, Chukwueze rigenerato che inventa un filtrante per Pulisic. Il resto è quasi normale: assist di CP11 per il gol di Jovic. Fonseca avrà allargato il sorrisone, anche se la partita da lì in poi non è stata perfetta. Milan-Barcellona è finita 2-2 davanti a 51mila spettatori, gol di Jovic (appunto…), di Pulisic e doppietta di Lewandowski. Ai rigori, quattro gol del Milan, solo tre del Barça per il 6-5 finale: decisiva la parata di Torriani su Faye. Il Milan ha sofferto tanto Raphinha, è piaciuto molto più nel primo tempo che nel secondo e ha sperimentato parecchio. Alla fine, però, questa tournée americana è stata largamente positiva: il Milan lavora in una direzione chiara, negli Stati Uniti ha battuto Man City e Real, e torna in Italia con l’idea di essere competitivo. Maignan, Theo e Reijnders nei prossimi giorni aggiungeranno qualità.



Pubill all'Atalanta, piovono conferme: chiusura vicina, all'Almeria 15 milioni più bonus

Conferme totali circa il trasferimento di Marc Pubill dall'Almeria all'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, accordo a un passo grazie a un'offerta da quindici milioni di euro più bonus: il difensore spagnolo classe 2003 attualmente impegnato con la nazionale olimpica spagnola dopo quest'avventura francese diventerà un nuovo calciatore nerazzurro.

E' un'Atalanta letteralmente scatenata perché in giornata ha chiuso anche l'acquisto dal Genoa di Mateo Retegui: quest'ultima è una operazione da 22 milioni di euro più bonus, col centravanti ex Tigre che domani sarà a Bergamo per le visite mediche e per la firma del contratto che sarà di durata quadriennale.

Gli acquisti di Retegui e Pubill arrivano il giorno dopo l'ufficialità della cessione di Hans Hateboer. Così ieri la Dea ha reso noto il passaggio al Rennes del laterale olandese: "Dopo sette anni e mezzo, Hans Hateboer lascia l'Atalanta. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Dea ha reso nota la cessione del laterale olandese in Francia: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Stade Rennais FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Hans Hateboer, 30enne laterale destro olandese che in maglia nerazzurra ha totalizzato complessivamente 245 presenze in tutte le competizioni nelle sue sette stagioni e mezza di militanza, culminate con la vittoria della UEFA Europa League lo scorso 22 maggio. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano con affetto e riconoscenza Hans, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva". Ulteriori dettagli sul trasferimento sono poi arrivati dal comunicato del Rennes: Hateboer ha firmato col club bretone un contratto di due anni.

Gustav Isaksen non è intoccabile, può lasciare la Lazio con la giusta offerta

Lalaziosiamonoi.it fa il punto sul futuro di Gustav Isaksen spiegando che, un anno dopo il suo acquisto dal Midtjylland, l'esterno d'attacco danese classe 2001 potrebbe già partire e lasciare la Lazio.

Isaksen per far spazio a Cherki?

"Tutti importanti, nessuno indispensabile", questa è la frase che più volte il direttore sportivo Angelo Fabiani ha pronunciato facendo riferimento alle possibili uscite in casa Lazio - si legge -. Un must che ha un significato preciso: non esistono giocatori incedibili. In questa fase di calciomercato, tra l'altro, ogni uscita potrebbe essere oro. La società biancoceleste sta lavorando sul fronte cessioni, ha bisogno di fare spazio in lista per aprire le porte a nuovi acquisti - Cherki, in questo senso, è una pista da seguire attentamente - e garantire a Baroni una rosa completa e competitiva su tre fronti. Motivo per cui ogni opzione verrà presa in considerazione e tra queste anche quella di cessioni che, fino a poco tempo fa, sembravano impensabili. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, troverebbero conferma le voci su un possibile addio di Gustav Isaksen.

E ancora: "L'esterno danese, arrivato solo un anno fa nella Capitale, nella scorsa stagione non ha convinto, così come in questa fase di pre-campionato. Le premesse sul suo potenziale non sembrerebbero esser state rispettate, motivo per cui davanti a un'offerta congrua la Lazio sarebbe disposta a dire di 'sì".



Blitz di Giuntoli a Nizza per Todibo: offerta migliorata, è sempre più vicino alla Juve

Il difensore francese Jean-Clair Todibo è sempre più vicino al trasferimento dal Nizza alla Juventus. Quest'oggi l'uomo mercato della Juventus Cristiano Giuntoli è andato in Francia per incontrare in prima persona l'ex Barcellona. Come riporta il giornalista 'Fabrizio Romano', la Juventus ha anche migliorato la sua offerta e ora Todibo è davvero a un passo, anche perché lo stesso calciatore ha ribadito al suo attuale club che vuole solo la società bianconera.

Quest'oggi intanto proprio nella sala stampa dell'Allianz Stadium la Juventus ha presentato Douglas Luiz. Di seguito alcune sue dichiarazioni: "Non c'è stato bisogno di molte cose per convincermi perché la grandezza di questa società parla da sola. Qualsiasi giocatore avrebbe voluto avere questa opportunità e io non sono diverso in questo senso. Appena ho saputo della Juventus ho manifestato il mio interesse ai miei agenti. E abbiamo lavorato perché tutto andasse bene. Credo sia un passaggio molto importante della mia carriera e spero sia importante anche per il club. Non sono venuto qua solo a giocare ma voglio continuare a migliorare e aiutare la Juve a raggiungere gli obiettivi".

È pronto a prendersi il centrocampo sulle spalle?

"Giocare nella Juventus sicuramente non può essere facile e sento la responsabilità. Il valore del mio acquisto è molto alto e sento la responsabilità di questa cosa. Continuerò a lavorare per migliorare. Voglio essere di esempio per i giovani anche se ho 26 anni e sono ancora giovane. Sono venuto qui per imparare ma anche per insegnare, quindi sento la responsabilità".



Dal Portogallo: per Neres 25mln non bastano, Rui Costa parte da 40mln!

Dal Portogallo arrivano aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare David Neres dal Benfica al Napoli. L'agente dell'esterno brasiliano, Giuliano Bertolucci, è in Italia, come confermato da Record. In agenda un incontro con il ds azzurro Giovanni Manna, per discutere del futuro del numero 7.

Il 27enne nazionale brasiliano è un obiettivo prioritario per il Napoli, che è disposto a pagare 25 milioni di euro per ingaggiare il giocatore, una cifra che potrebbe non essere sufficiente. Infatti il consiglio direttivo guidato da Rui Costa ha indicato la somma di 40 milioni di euro per cedere Neres. Anche il giocatore è aperto al cambiamento, a due anni dall'arrivo al Luz, soprattutto perché la permanenza di Di María potrebbe togliergli spazio, riferisce Record.



L’Inter fa fatica nel pre-campionato: ko per 2-0 con l'Al Ittihad ed altro infortunio

Sorprendente sconfitta per 0-2 in amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi, che si deve arrendere ai sauditi dell'Al Ittihad. Prima sconfitta nella stagione dei nerazzurri, che subiscono un gol per tempo dal grande mattatore del match Moussa Diaby. Assente Lautaro Martinez oltre agli infortunati, qualche minuto in campo nel finale per Dumfries, al centro delle voci di mercato ma dato per vicino ad apporre la sua firma sul rinnovo con l'Inter. Nel finale di match il difensore olandese De Vrij ha evidenziato qualche problema fisico, accasciandosi.



Tragico lutto per l'ex rossonero Serginho: perde il figlio a 20 anni, il cordoglio del Milan

Il calcio mondiale, italiano e tutto il mondo Milan si stringe attorno al grave lutto della famiglia Serginho. L'ex terzino sinistro rossonero piange la scomparsa del suo amato figlio Diego, appena 20enne.

Il Milan ha dedicato un pensiero alla tragica scomparsa del giovane ragazzo, scrivendo sul suo profilo X: "Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori".