La storia dell'Impero Romano, che dura da centinaia di anni e in diversi continenti, è narrata in statue e monumenti lasciati dai suoi cittadini. Gli antichi romani combinavano una potenza militare inimmaginabile con un impegno altrettanto vigile per l'arte pubblica, che serviva sia da propaganda politica che da mezzo per commemorare imprese militari e diplomatiche.

Tuttavia, l'arte romana ha un debito significativo con i greci. Sebbene i Romani conquistarono i Greci nella battaglia di Corinto nel 146 a.C., la vittoria militare non fu accompagnata da sottomissione culturale. Invece, i romani d'élite chiedevano a gran voce riproduzioni di famose sculture in marmo di abili artisti greci come Prassitele. La maggior parte degli scultori romani, tuttavia, non ha mai raggiunto una tale fama. Le loro copie sono state spesso lasciate senza firma a causa dello status di bassa classe degli artigiani e della preferenza generale tra i romani per le opere di maestri greci. Oggi, molte delle sculture greche più iconiche sopravvivono solo come riproduzioni romane.

I romani lasciarono il segno sulla scultura portando la ritrattistica a un livello senza precedenti di verismo e creando vasti progetti di opere pubbliche raffiguranti mitologie complesse e vittorie militari. A partire da Augusto, il primo imperatore, i capi romani iniziarono a usare le statue come propaganda; queste opere, di solito realizzate in marmo o bronzo, spesso idealizzavano i loro corpi e enfatizzavano connessioni (spesso immaginarie) con grandi comandanti militari del passato. Molti manufatti e opere d'arte sopravvivono dall'era romana.

Arringatore, I secolo a.C.

Una statua in bronzo a grandezza naturale di un uomo di nome Aule Metele, comunemente noto come Arringatore, risale agli inizi del I secolo a.C. e allude alle origini dell'Impero Romano. Arringatore alza il braccio verso la folla; sebbene sia etrusco, indossa un abito tipico di un magistrato romano: una toga corta e stivali.

Lo scultore ha scritto il suo nome etrusco e i nomi dei suoi genitori sulla statua, ma il suo aspetto è rappresentativo del completo assorbimento degli Etruschi da parte dei romani. Roma fu governata dai re etruschi dal VII secolo a.C. fino all'espulsione dell'ultimo re etrusco nel 510 a.C.. L'assorbimento romano della civiltà millenaria fu completato nel I secolo a.C.. La statua, ora ospitata nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze, parla del valore dei dipendenti pubblici nella prima repubblica romana, nonché del suo completo dominio su ogni cultura che ha invaso.

Con il contributo di Le Pietre Srl

Continua...