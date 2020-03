Sculture romane - 1





Testa di patrizio romano, I secolo a.C.

Il volto rugoso e invecchiato di questo sconosciuto cittadino romano di classe superiore è rappresentativo degli ideali della Repubblica Romana, che ha premiato il servizio pubblico e la forza militare della loro società sopra ogni altra cosa.

Invece di limitarsi a copiare le statue di marmo greche creando immagini idealizzate dei loro leader come dei, i cittadini della Repubblica Romana volevano mostrare i loro valori in forma umana. A tal fine, questo busto evita di presentare il soggetto come un giovane uomo atletico, ma sottolinea piuttosto la sua età - e quindi la saggezza - attraverso distinte rughe incise sul viso e sul collo. Il busto, datato al I secolo a.C., allude anche alla politica del suo tempo: la prima Repubblica Romana era governata solo da patrizi.

Questi aristocratici romani in seguito stabilirono una collaborazione con ricchi plebei, ma la crescente disuguaglianza sociale della Repubblica alla fine portò alla sua caduta.

Con il contributo di Le Pietre Srl

Continua...