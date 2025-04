Tra subaffidamenti sotto osservazione, parcheggi che tornano operativi e tram che finalmente si sbloccano, oggi a Roma non sono mancate le notizie dal fronte trasporti. Ecco un riepilogo di quello che è successo.

Partiamo dagli autobus. Continuano le lamentele degli utenti sui servizi gestiti da Riccitelli, una delle aziende a cui ATAC ha subaffidato alcune linee in vista del Giubileo. Le principali criticità segnalate riguardano la scarsa regolarità e l’impiego di mezzi non sempre all’altezza. La situazione rischia di pesare sulla già delicata rete di superficie.

➡️ https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/riccitelli-subaffidamenti-giubileo-lamentele.html

Una buona notizia, invece, arriva dalla stazione Ostiense: dopo anni di chiusura, riapre il parcheggio di scambio a Piazzale dei Partigiani. Si tratta di oltre 400 posti auto nei livelli interrati, un’opportunità importante per chi sceglie di lasciare l’auto e prendere la metro B o i treni regionali.

➡️ https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/riapertura-parcheggio-partigiani-ostiense.html

Sbloccata anche la vicenda dei nuovi tram: il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Hitachi, una delle aziende escluse dalla gara per i 121 nuovi tram destinati a Roma. La fornitura potrà dunque procedere con CAF, che aveva vinto l’appalto. Un passo in avanti atteso da mesi.

➡️ https://www.odisseaquotidiana.com/2024/04/ricorso-tram-roma-caf.html

Infine, il Campidoglio ha annunciato interventi urgenti sulla via Cristoforo Colombo, teatro di troppi incidenti negli ultimi mesi. Sono in corso lavori per mettere in sicurezza alcuni incroci critici, con l’installazione di nuovi semafori, deviazioni e modifiche alla viabilità. Un primo segnale per migliorare la sicurezza stradale su uno degli assi principali della città.

➡️ https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/troppi-incidenti-roma-mette-mano-agli-incroci-della-colombo.html



📍 Per restare sempre aggiornati sulle notizie che riguardano la mobilità a Roma, seguiteci ogni giorno su Odissea Quotidiana