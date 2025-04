Oggi nel mondo della mobilità romana si parla di bus elettrici, tram, parcheggi e metropolitane. Quattro notizie che mostrano come stia cambiando – o cercando di cambiare – il volto del trasporto pubblico in città.



🔋 La ricarica delle batterie: un nuovo vincolo per il servizio

Con l’arrivo dei bus elettrici, Atac dovrà rivoluzionare l’organizzazione del servizio: i mezzi non potranno più girare quasi ininterrottamente, ma dovranno fermarsi per ore per essere ricaricati. Una trasformazione che richiede più organizzazione, ma che potrebbe anche introdurre problemi inattesi. Si parla già di ricarica rapida ai capolinea.

🚋 Rete tram: il Commissario Giubileo accelera sulle sottostazioni

Il Giubileo spinge anche il potenziamento della rete tramviaria. Le sottostazioni elettriche di San Paolo e Trastevere saranno oggetto di un intervento urgente per potenziarne la capacità. Un tassello importante per sostenere l'infrastruttura e garantire maggiore affidabilità al servizio.

🅿️ Parcheggio Trieste: il Comune cerca fondi privati

È stato pubblicato il 10 marzo un avviso per un partenariato pubblico-privato (PPP) con l’obiettivo di riaprire il parcheggio chiuso in zona Trieste. Il progetto prevede l’ingresso di operatori privati per completare e rilanciare la struttura.

🛠 Metro A: avviato il rifacimento delle canaline portacavi

Sulla linea A sono comparse nuove strutture all’interno delle gallerie. Serviranno a sostenere i cavi dei diversi sottosistemi della metropolitana, un intervento che rientra nei lavori di manutenzione straordinaria per migliorare la sicurezza e l'affidabilità della linea.

