Sai che l'esercizio fisico fa bene, ma sai quanto fa bene?

Vuoi sentirti meglio, avere più energia e persino aggiungere anni alla tua vita? Fai solo esercizio. I benefici per la salute dell'esercizio fisico regolare e dell'attività fisica sono difficili da ignorare. Tutti beneficiano dell'esercizio, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalle capacità fisiche.



1. L'esercizio controlla il peso

L'esercizio fisico può aiutare a prevenire l'aumento di peso in eccesso o aiutare a mantenere la perdita di peso. Quando fai attività fisica, bruci calorie. Più intensa è l'attività, più calorie bruci.

Andare regolarmente in palestra è fantastico, ma non preoccuparti se non riesci a trovare molto tempo per allenarti ogni giorno. Qualsiasi quantità di attività è meglio di nessuna. Per raccogliere i benefici dell'esercizio, diventa più attivo durante la giornata: sali le scale invece dell'ascensore o aumenta le faccende domestiche. La coerenza è fondamentale.



2. L'esercizio fisico combatte le condizioni di salute e le malattie

Preoccupato per le malattie cardiache? Speranzoso di prevenire l'ipertensione? Non importa quale sia il tuo peso attuale, essere attivi aumenta il colesterolo delle lipoproteine ​​ad alta densità (HDL), il colesterolo "buono", e diminuisce i trigliceridi malsani. Questo pugno uno-due mantiene il sangue che scorre senza intoppi, il che riduce il rischio di malattie cardiovascolari.

L'esercizio fisico regolare aiuta a prevenire o gestire molti problemi di salute e preoccupazioni, tra cui:

- Sindrome metabolica

- Ipertensione

- Diabete di tipo 2

- Depressione

- Ansia

- Molti tipi di cancro

- Artrite

Può anche aiutare a migliorare la funzione cognitiva e aiuta a ridurre il rischio di morte per tutte le cause.





3. L'esercizio migliora l'umore

Hai bisogno di un sollevamento emotivo? O hai bisogno di rilassarti dopo una giornata stressante? Una sessione di ginnastica o una camminata veloce possono aiutare. L'attività fisica stimola varie sostanze chimiche del cervello che possono farti sentire più felice, più rilassato e meno ansioso.

Potresti anche sentirti meglio con il tuo aspetto e te stesso quando ti alleni regolarmente, il che può aumentare la tua fiducia e migliorare la tua autostima.



4. L'esercizio aumenta l'energia

Stordito dalla spesa o dalle faccende domestiche? Un'attività fisica regolare può migliorare la forza muscolare e aumentare la resistenza.

L'esercizio fornisce ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti e aiuta il sistema cardiovascolare a lavorare in modo più efficiente. E quando la salute del tuo cuore e dei tuoi polmoni migliora, hai più energia per affrontare le faccende quotidiane.



5. L'esercizio fisico favorisce un sonno migliore

Un’attività fisica regolare può aiutarti ad addormentarti più velocemente, a dormire meglio e ad approfondire il tuo sonno. Basta non allenarti troppo vicino all'ora di andare a dormire, o potresti essere troppo energico per andare a dormire.



6. L'esercizio fisico può essere divertente... e sociale!

L'esercizio e l'attività fisica possono essere piacevoli. Ti danno la possibilità di rilassarti, goderti la vita all'aria aperta o semplicemente impegnarti in attività che ti rendono felice. L'attività fisica può anche aiutarti a entrare in contatto con la famiglia o gli amici in un ambiente sociale divertente.

Quindi segui un corso di danza, percorri i sentieri escursionistici o unisciti a una squadra di calcio. Trova un'attività fisica che ti piace e praticala. Annoiato? Prova qualcosa di nuovo o fai qualcosa con gli amici o la famiglia.

È chiaro quindi come l'esercizio fisico e l'attività fisica sono ottimi modi per sentirsi meglio, aumentare la salute e divertirsi. Per la maggior parte degli adulti sani, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti raccomanda queste linee guida per l'esercizio:

- Attività aerobica. Ottieni almeno 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di attività aerobica vigorosa a settimana o una combinazione di attività moderata e vigorosa. Le linee guida suggeriscono di distribuire questo esercizio nel corso di una settimana. Per fornire benefici per la salute ancora maggiori e per favorire la perdita di peso o il mantenimento della perdita di peso, si consigliano almeno 300 minuti a settimana. Ma anche piccole quantità di attività fisica sono utili. Essere attivi per brevi periodi di tempo durante il giorno può sommarsi per fornire benefici per la salute.

- Allenamento della forza. Fai esercizi di allenamento della forza per tutti i principali gruppi muscolari almeno due volte a settimana. Cerca di fare una singola serie di ogni esercizio usando un peso o un livello di resistenza abbastanza pesante da stancare i muscoli dopo circa 12-15 ripetizioni. L'esercizio aerobico moderato include attività come camminare a ritmo sostenuto, andare in bicicletta, nuotare e falciare il prato. L'esercizio aerobico vigoroso include attività come la corsa, il lavoro pesante in giardino e la danza aerobica. L'allenamento della forza può includere l'uso di macchine per pesi, il proprio peso corporeo, borse pesanti, tubi di resistenza o pagaie di resistenza in acqua o attività come l'arrampicata su roccia.

Se vuoi perdere peso, raggiungere specifici obiettivi di fitness o ottenere ancora più benefici, potresti dover aumentare ancora di più la tua moderata attività aerobica. Ricordati di controllare con il tuo medico prima di iniziare un nuovo programma di esercizi, soprattutto se hai dubbi sulla tua forma fisica, non ti alleni da molto tempo, hai problemi di salute cronici, come malattie cardiache o diabete.