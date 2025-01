Una profonda introspezione sul conflitto familiare ispirata al pensiero di Thomas Hobbes e vissuta per raccontare il dolore di molti

Dal 10 gennaio sarà disponibile su tutti i principali store digitali e in rotazione nelle radio italiane “Leviatano”, il nuovo singolo di juanito, la paranoia. Il brano rappresenta una profonda riflessione sull’impatto che le dinamiche familiari hanno sulle vite dei giovani, esplorata attraverso la lente filosofica dell’opera di Thomas Hobbes. Con un testo sincero e intimo, juanito, la paranoia trasforma il Leviatano hobbesiano, simbolo di un’autorità onnipresente e protettrice, nel riflesso delle famiglie che, nel tentativo di tutelare, finiscono per generare ferite spirituali e psicologiche spesso invisibili. Il cantautore torinese di origini colombiane, nato nel 2004, si affida alla sua naturale propensione alla scrittura per condividere una storia personale, ma al contempo universale, quella di chi ha vissuto il conflitto tra protezione e oppressione.

Nonostante la giovane età, juanito, la paranoia è già un nome in crescita nel panorama musicale italiano. Nel 2022 ha debuttato con i singoli “Sansa” e “MANGIauomini”, raggiungendo 150.000 streams complessivi su Spotify e YouTube, con il prezioso sostegno dell’etichetta Ciao Proprio. Il 2023 ha visto l’artista collaborare con il produttore T.N.Y. (già noto per i lavori con J‐AX e Articolo 31 e Il Cile), firmando i brani “Lo sai che lo sei” e “Bambola”, che gli hanno garantito posizionamenti in playlist editoriali importanti e altri 130.000 streams. Il 2024 è stato un anno di scrittura e preparazione che ha sancito la collaborazione tra le etichette indipendenti Ciao Proprio e Dissections. Questo nuovo sodalizio promette un 2025 ricco di novità musicali, dove juanito, la paranoia punterà a mostrare appieno il suo talento eclettico e le influenze profonde. “Leviatano” non è solo un brano, ma un racconto viscerale che unisce filosofia e vissuto personale, proposto con un sound unico estremamente curato nei dettagli, dagli arrangiamenti di tendenza ma dalla forte personalità che, dal 10 gennaio, conquisterà un pubblico sempre più vasto e attento alle nuove proposte del panorama musicale nazionale.

