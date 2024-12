Tutti noi conosciamo i cachi, dei frutti deliziosi che in questo periodo troviamo in tutti i supermercati e negozi specializzati.

I cachi, con il loro colore acceso, ricordano il sole e infatti sono proprio chiamati il sole d'autunno.

Ricchi di benefici, i cachi contrastano i processi di invecchiamento e proteggono cuore e cervello.

Ma non è finita qua! Infatti, anche le foglie e il picciolo dei cachi, la parte che in genere scartiamo, sono una preziosa fonte di proprietà per la salute.

In base a ricerche scientifiche, infatti, il tè di foglie di cachi è:

purificante per il fegato

digestivo

antinfiammatorio

cardioprotettivo

Pensa che la tradizione considera il tè di foglie di cachi benefico tanto quanto il tè verde...

Insomma, il tè di foglie di cachi è sicuramente un infuso molto interessante e salutare.