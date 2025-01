A dieci anni dall’ultima revisione, l’American Stroke Association (ASA) e l’American Heart Association (AHA) hanno pubblicato le nuove linee guida per la prevenzione primaria dell’ictus. Questo aggiornamento, basato su una revisione rigorosa degli studi clinici più rilevanti degli ultimi anni, si pone l’obiettivo di migliorare le strategie per la prevenzione cardio-cerebrovascolare. L’ictus, una delle principali cause di disabilità e mortalità, può essere prevenuto attraverso un approccio personalizzato e una gestione efficace dei fattori di rischio.

Ecco i punti salienti di queste linee guida, che possono essere applicate non solo negli Stati Uniti, ma anche in contesti internazionali.



1. Cure primarie e prevenzione a lungo termine

Le cure primarie svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’ictus. È essenziale garantire a ogni individuo, fin dalla nascita, un accesso regolare a visite di controllo. Questi screening aiutano a monitorare e ottimizzare la salute del cervello lungo tutto il corso della vita.



2. Importanza dei determinanti sociali

Il contesto socioeconomico e culturale di una persona influisce notevolmente sul rischio di ictus. Le linee guida enfatizzano la necessità di identificare e affrontare i bisogni sociali che possono limitare l’accesso a cure e prevenzione, integrando questa analisi nelle politiche di sanità pubblica.



3. Dieta mediterranea come arma preventiva

La dieta mediterranea, ricca di olio d’oliva e frutta secca (soprattutto noci), è fortemente raccomandata. Questo regime alimentare ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di ictus, soprattutto nei soggetti senza patologie cardiovascolari pregresse o a rischio medio-alto.



4. Promozione dell’attività fisica

Uno stile di vita sedentario è un fattore di rischio noto per l’ictus. Le linee guida sottolineano l’importanza di incoraggiare i pazienti a svolgere regolarmente attività fisica per ridurre i rischi cardio-cerebrovascolari e migliorare la salute generale.



5. Uso di nuovi farmaci antidiabetici

Gli agonisti del recettore GLP-1 non solo aiutano a controllare il diabete di tipo 2, ma favoriscono la perdita di peso e riducono il rischio di malattie cardiovascolari e ictus. Il loro impiego è raccomandato nei pazienti diabetici con alto rischio cardiovascolare.



6. Controllo della pressione arteriosa

La pressione arteriosa è un fattore critico nella prevenzione dell’ictus. Le linee guida raccomandano l’uso di combinazioni di 2 o 3 farmaci antipertensivi per ottenere un controllo efficace, superando i limiti della monoterapia che spesso non raggiunge gli obiettivi desiderati.



7. Terapie anticoagulanti mirate

Per pazienti affetti da sindrome antifosfolipidica o lupus eritematoso sistemico, le terapie anticoagulanti giocano un ruolo centrale. Gli antagonisti della vitamina K si dimostrano più efficaci rispetto agli anticoagulanti orali diretti per prevenire episodi trombotici.



8. Focus sulle donne in gravidanza

La gravidanza è un periodo critico per il rischio di ictus. Il controllo rigoroso della pressione arteriosa in caso di valori elevati è fondamentale per prevenire emorragie intracerebrali. Le linee guida raccomandano interventi mirati sia durante la gravidanza sia nelle settimane successive al parto.



9. Medicina di genere

Le condizioni specifiche delle donne, come endometriosi, menopausa precoce o insufficienza ovarica, possono aumentare il rischio di ictus. È fondamentale includere queste variabili nella valutazione del rischio e nelle strategie di prevenzione.



10. Salute della popolazione transgender

Un’attenzione particolare è riservata alle donne transgender in terapia ormonale con estrogeni, che presentano un rischio aumentato di ictus. Anche per queste popolazioni specifiche, le linee guida sottolineano l’importanza di una valutazione approfondita e personalizzata.



Le nuove linee guida ASA/AHA rappresentano un passo avanti importante nella prevenzione dell’ictus. Con un focus su approcci personalizzati, accesso equo alle cure e integrazione dei determinanti sociali, il documento offre una visione olistica per ridurre l’incidenza di una delle patologie più impattanti a livello globale. Adottare queste raccomandazioni, non solo negli Stati Uniti ma anche in altri contesti sanitari, può contribuire a salvare vite e migliorare la qualità della salute pubblica.