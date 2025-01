Libero Quotidiano ha dedicato la prima pagina dell’ultimo giorno del 2024 a Benito Mussolini, scelto come “uomo dell’anno” pubblicando una foto enorme del bronzo del Duce. Libero, come ha sottolineato nel suo editoriale il direttore Mario Sechi, ha scelto Benito Mussolini come uomo dell’anno per il 2024 perchè il Duce 80 anni dopo la caduta del fascismo è ancora l’ossessione della sinistra.

Un anno di dibattiti, polemiche, libri, film, con un solo protagonista, lui: Benito Mussolini.

Nel suo editoriale il direttore Mario Sechi ha spiegato così la decisione:

Nel nostro mazzo di carte erano rimasti in pochi: Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei e un paio di jolly, nessun italiano, ma spuntava sempre un buon motivo che ci consigliava di aspettare. Questo è scontato, quest’altro non strappa il sorriso, la motosega dell’argentino è ottima, ma… vabbè dai, poi vediamo. Siamo andati avanti a discutere per tutto dicembre, alla ricerca del campione, fino all’altro ieri, quando mentre già scorrevano i titoli di coda del 2024, è apparso chiaro a noi tutti quel che avevamo sotto il naso fin dal principio: è passato un altro anno di surreali polemiche della sinistra sul ritorno del fascismo e sul fantasma di Benito Mussolini a Palazzo Chigi. Dunque… l’uomo dell’anno… è Lui. Lo sghignazzo generale durante la riunione di redazione è stato il segnale per il visto si stampi, una scelta in perfetto stile Libero.

Ottant’anni dopo la fine del fascismo, la sinistra della Ztl lo agita come una clava contro la destra, con sprezzo del ridicolo «l’allarme democratico» va e viene sulle prime pagine dei giornali progressisti, i cui titoli esondano nella politica e nella cultura, nei talk show e nei concorsi di bellezza letteraria (e attendiamo con trepidazione il Festival di Sanremo). Quando l’ossessione è più forte della ragione, l’intellettuale esce dal vernissage e vede spuntare i segni della dittatura in ogni angolo, il Futurismo offusca la sua mente, D’Annunzio lo getta nel panico, Marinetti è un problema di ordine pubblico, Depero è un imbianchino. Risultato? Perdono le elezioni e anche la “chat 25 aprile” non sta tanto bene. Giulio Andreotti disse che «le iscrizioni all’antifascismo sono chiuse da tempo», la sinistra in camicia nera le ha riaperte. Buon anno.

