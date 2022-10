La Juventus cerca di riprendersi dalla batosta dell'eliminazione dalla Champions League, con la vittoria ottenuta sabato contro il Lecce, al Via Del Mare, per 1-0.

L'unico aspetto veramente positivo fatto intravedere dai bianconeri sono i tre punti che che è riuscita a portare a casa, grazie ai giovanissimi. Nei primi 45 minuti la squadra di Allegri si è fatta notare per le ammonizioni collezionate in meno di mezz'ora di gioco, ben 4. Per il resto, il nulla.

Solo a inizio secondo tempo la Juventus si ricorda di come si debba giocare a calcio, grazie soprattutto all'ingresso di Fagioli al posto di Mckennie. Ed è il giovane regista che al 73', con un tiro alla Del Piero, fa carambolare la palla prima sul secondo palo e poi in rete siglando il gol partita che il Lecce ha rischiato di pareggiare nel finale, quando un diagonale rasoterra di Hjulmand è stato respinto dal palo a Szczesny battuto.

Con il successo odierno la Juventus si porta al sesto posto in campionato a quota 22, 10 punti in meno dal Napoli in testa alla classifica.







Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1586420098000003074