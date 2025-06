Giulia Ballan è Miss Pianiga 2025: un sogno che si avvera tra luci, musica e applausi

VENERDÌ 30 MAGGIO – Una Piazza Mercato gremita di pubblico, le luci che disegnano emozioni sulle passerelle e l’eleganza che sfila accanto al battito del cuore di ogni concorrente. È stato questo lo scenario della quarta selezione ufficiale del prestigioso concorso Miss Città Murata, che ha fatto tappa a Pianiga regalando una serata di charme, spettacolo e talento. Una manifestazione che non è soltanto bellezza, ma anche valorizzazione del territorio, delle attività locali e delle giovani aspiranti modelle che con determinazione e sogni nel cuore cercano di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

A trionfare su tutte è stata lei, Giulia Ballan, 19 anni, originaria proprio di Pianiga, impiegata come segretaria e appassionata di fitness. Il suo sorriso genuino, la postura elegante e lo sguardo sicuro hanno conquistato la giuria e il pubblico, rendendola la nuova Miss Pianiga 2025. Una giovane donna che incarna perfettamente l'equilibrio tra grazia e semplicità, tra ambizione e radici. "Non mi aspettavo di vincere, ma ho dato il meglio di me stessa e sono felice di rappresentare la mia città" ha dichiarato emozionata dopo la proclamazione.

Ma Giulia non è stata l’unica a brillare sul palco.

Le concorrenti, provenienti da tutta la regione, hanno sfilato dapprima con i loro eleganti abiti da sera, mettendo in risalto la loro femminilità e il portamento, per poi passare alla passerella in costume da bagno, momento sempre carico di fascino, tensione e grande attenzione da parte della giuria. L'evento è stato impreziosito da due spettacolari sfilate moda: una dedicata all’eleganza firmata Gabriell Boutique di Fontaniva, che ha proposto una collezione raffinata e di tendenza, e l’altra con gli abiti da sera realizzati da Nicole Design di Vedelago, sinonimo di sartorialità e classe.

Tra le premiate anche:

Desy Dal Bo, 20 anni, studentessa dell’indirizzo turistico di Massanzago, incoronata Miss Redoro Frantoi, simbolo di unione tra bellezza e tradizione agroalimentare veneta.

Irene Renosto, 21 anni di Mestre, accompagnatrice turistica, eletta Miss Nicole Design, per la sua eleganza e la perfetta sintonia con l'abito che indossava.

Serena Forzutti, 22 anni di Padova, studentessa universitaria, ha ricevuto la fascia Miss Gabriell Boutique, grazie alla sua classe e spontaneità.

Irene Casarotto, 17 anni di Torri di Quartesolo, ha ottenuto il titolo Miss Elena Dacj Permanent Make Up, premiata per il suo viso espressivo e la capacità di valorizzare ogni dettaglio.

Elisa Carestiato, 19 anni di Casier, si è distinta come Miss Fisicamente in forma, per la tonicità del fisico e la naturalezza con cui ha affrontato ogni momento della serata.

Giulia Tibaldo, appena 16 anni da Castelfranco Veneto, ha conquistato il titolo Miss Dario Beauty Identity, portando sul palco freschezza e una bellezza autentica.

Alessia Matei, 16 anni di Massanzago, si è aggiudicata la fascia Miss Fioreria Michela, con un portamento delicato e floreale.

Liuba Pogreban, 17 anni di Montebelluna, è stata premiata come Miss Pizzeria Cup Ciop, per la simpatia e il sorriso contagioso.

Infine, Matilde Capra, 18 anni di Roncade, è diventata Miss Social, grazie alla sua attività intensa e creativa sui social durante la selezione di Trebaseleghe. Una vera influencer in erba che ha saputo coinvolgere il pubblico online.

A rendere ancora più magica la serata, la voce incantevole della cantante Giulia Tonini, che ha eseguito alcuni brani di repertorio italiano ed internazionale, emozionando tutti i presenti. Non meno coinvolgenti sono state le esibizioni coreografiche delle allieve della scuola di danza ASD Progetto Danza Dolo, che hanno portato sul palco performance intense e curate nei minimi dettagli.

Dietro le quinte, un grande lavoro organizzativo a cura dell'associazione ETS Pianiga, che insieme al Comune di Pianiga ha reso possibile questo evento dal forte valore culturale e sociale. La manifestazione ha visto la partecipazione e il supporto di numerosi sponsor locali, tra cui: Redoro Frantoi Veneti, Elena Dacj Permanent Make Up, Fisicamente in Forma, Nature’s by Biosline, Dario Beauty Identity, Fioreria Michela, Pizzeria Cip Ciop, Asia Zatta Social & Communication e Dina Top Team.

Fondamentale anche il contributo dei Media Partner: Radio Stereocittà, Radio Cafè, Radio Gemini, Città & Storie, People Magazine, Violetto Communication, You Style Magazine, Qdpnews.it e Tuo Magazine, che hanno raccontato l’evento con servizi, interviste e reportage.

Il concorso Miss Città Murata non è solo una competizione di bellezza, ma rappresenta un percorso di crescita personale per tutte le partecipanti. Un trampolino di lancio verso esperienze future nel mondo della moda, della televisione e dello spettacolo. Molte delle ex Miss hanno intrapreso carriere importanti, alcune si sono affermate come modelle, altre hanno trovato spazio in televisione o sono diventate testimonial di noti brand.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 giugno al Cantiere di Treviso, un'altra serata che promette emozioni e nuove protagoniste. Le prime tre classificate della tappa di Pianiga accedono di diritto alla grande finale di Cittadella, prevista per il 1° agosto 2025. Lì, davanti a una platea ancora più ampia e una giuria di esperti del settore, si decreterà chi sarà la nuova Miss Città Murata 2025.

Giulia Ballan, nel frattempo, si gode il suo momento di gloria. La fascia indossata con orgoglio è solo l’inizio di un sogno che può diventare realtà. E con la sua tenacia, il suo carisma e la sua semplicità, è pronta a brillare anche nelle prossime tappe del suo cammino.

La bellezza è di casa a Pianiga, ma il vero segreto del successo di questa manifestazione è l'entusiasmo, la partecipazione e il desiderio di raccontare storie vere, vissute da ragazze comuni che per una sera diventano protagoniste assolute. Un palco, una luce, un sogno: questa è Miss Città Murata.