Il numero delle squadre della Serie A 2025/26 è ufficialmente al completo. Dopo Sassuolo e Pisa, è stata la Cremonese a conquistare l'ultimo biglietto per la massima serie, superando lo Spezia nella finale playoff di Serie B.

I grigiorossi, guidati da Giovanni Stroppa, hanno centrato la promozione al termine di una stagione travagliata, ma chiusa in crescendo. Quarti in classifica con 61 punti – cinque in meno dello Spezia – sono riusciti a imporsi nella doppia sfida decisiva contro i liguri, dopo il pareggio a reti inviolate all'andata allo Zini. Al ritorno, in trasferta allo stadio Picco, la Cremonese ha vinto 3-2: grazie alla doppietta di Manuel De Luca e al gol di Michele Collocolo. Un successo che ha un sapore particolare, arrivato quasi esattamente un anno dopo la delusione della finale persa contro il Venezia.

Il match di ritorno è stato un vero thriller: avanti di tre reti, i lombardi hanno rischiato la rimonta, ma sono riusciti a resistere fino al triplice fischio, scatenando la festa in città. Per la Cremonese si tratta della nona partecipazione alla Serie A nella sua storia, a due anni di distanza dalla retrocessione al termine della stagione 2022/23.

La strada verso la promozione non è stata lineare. Dopo sole otto giornate, Stroppa era stato esonerato e sostituito da Eugenio Corini, che ha raccolto 7 punti in cinque partite. Così il club ha deciso di richiamare il tecnico che aveva iniziato il campionato: una scelta che si è rivelata vincente. Con Stroppa di nuovo in panchina, la squadra ha ritrovato equilibrio e risultati, piazzandosi stabilmente in zona playoff.

Il quarto posto ha garantito ai grigiorossi l'accesso diretto alle semifinali, dove hanno affrontato la Juve Stabia: sconfitta per 2-1 all'andata a Castellammare, la Cremonese ha poi eliminato i campani con un netto 3-0 allo Zini.



Questo il commento di Giovanni Stroppa a fine gara:

Mister, la partita sembrava in controllo, poi sono arrivati due gol nel giro di pochi minuti. Ma alla fine avete vinto…

“Sembrava chiusa e abbiamo rischiato di comprometterla, ma qualsiasi commento su questa partita straordinaria sarebbe superfluo. C’è una stagione da ricordare per quello che è successo e che abbiamo fatto, ce la siamo portati a casa con le unghie e la qualità del gioco”.

Si tratta della terza promozione della sua carriera. Ci racconta le sue emozioni?

“Abbiamo fatto una cavalcata difficile a caccia del terzo posto, la squadra non si è mai disunita e ha fatto risultato importanti. Oggi ne raccogliamo i frutti”.

Oggi i ragazzi l’hanno seguita in tutto e per tutto…

“Sì, l’abbiamo preparata bene. Negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto tante defezioni, ma i ragazzi hanno fatto nelle cose più semplici quelle più belle”.

Abbiamo visto il suo abbraccio con De Luca dopo entrambi i gol. Cosa vi siete detti?

“Gli ho detto che era la serata giusta per fare gol e aspettavo un colpo dei suoi. Ne sono arrivati due: meglio di così…”

Vazquez è stato determinante e sembra di un altro livello…

“Ha una qualità devastante con i piedi, una intelligenza calcistica che esalta le qualità della squadra. Con lui in campo c’è una serenità incredibile, basta dargli palla e lui ne fa sempre qualcosa”.





Crediti immagine: x.com/IFTVofficial/status/1929274845163901100/photo/1