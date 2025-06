Esistono studi scientifici che di scientifico hanno poco, perché non rispettano in nulla i canoni che invece uno studio, per fregiarsi come scientifico, deve avere.

Quindi parliamo di studi empirici, che pure hanno una loro ragion d'essere, perché se interessanti, possono coinvolgere un numero di persone adeguate, rispettare i canoni dello studio scientifico, essere ripetuti in modo da diventare alla fine la via d'inizio per la realizzazione di una molecola farmacologica o qualsiasi altra cosa che, almeno sulla carta, apporti benefici all'umanità o... malefici!

Resta purtroppo da chiarire un aspetto etico in tutto questo e ciò ci riguarda molto, ma molto da vicino.

Siamo sicuri che le decine, le centinaia di studi scientifici che hanno tutto in regola per essere "targati" come scientifici, siano "sinceri", ovvero, affrancati da interessi più o meno serpeggianti e alimentati dal bisogno di soldi e potere da parte di chi li conduce o di chi li approva e, sempre sulla carta, dovrebbe controllarli?

La montagna di fondi che alimentano gran parte di tali studi legittima pensieri controversi e allarmanti da parte della popolazione. Per questo vi invitiamo a leggere l'articolo cliccando QUI