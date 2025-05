Il legame tra Buoninfante e il Volleyball World Tour a Battipaglia rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra sport e aziende del territorio. La presenza dell’azienda alla manifestazione è un impegno concreto nel sostenere lo sport ad alto livello attraverso l’innovazione nel settore del riposo grazie alla presenza di sistemi di riposo brevettati, tecnologicamente avanzati basati e sviluppati sulla scienza del sonno, pensati proprio per il recupero post performance. In particolare il Gruppo Buoninfante metterà a disposizione X-Bio per una test experience per il pubblico e anche per gli atleti.

Un’esperienza interattiva per provare il tessuto a triplo strato di X-Bio, ossia come la tecnologia dei materiali, pari a quelli utilizzati nello sport professionale, contribuisca a creare le condizioni per un buon sonno. L’innovazione ruota infatti attorno alla termoregolazione perché, come confermano molti studi scientifici (per es. la ricerca pubblicata sulla rivista "Nature Reviews Neuroscience" del 2019) più si riescono a stabilire condizioni di “omogeneità” durante la notte - temperatura corporea in primis - tanto più si facilita il ciclo del sonno e il passaggio nella fase no-Rem, nel quale si arriva al sonno profondo e si recupera fisicamente, e Rem nella quale si rigenera il cervello. Condizioni essenziali per un riposo di qualità, con tutti i benefici di breve e di lungo termine che derivano.

Il sistema di riposo brevettato X-Bio è costituito da micro-canali (microcondutture) “Power Channel”, che raccolgono umidità e sudore durante la notte e li convogliano all’interno del tessuto a triplo strato, facendoli scorrere lungo la superficie del materasso. Questo contribuisce a raffreddare le diverse zone del corpo agevolando e velocizzando così il processo di termoregolazione, che richiede al fisico un minore dispendio di energia, a favore di un più rapido recupero energetico e muscolare. https://www.x-bio.it/

“Siamo orgogliosi di sostenere il Volleyball World Tour a Battipaglia, un evento che rappresenta l’eccellenza dello sport internazionale e un’occasione straordinaria per valorizzare il nostro territorio. La nostra azienda è da sempre impegnata nell’innovazione e nel benessere di chi pratica sport e di tutti coloro che sono soggetti a stress fisico e mentale e crediamo fortemente nel connubio tra sport, salute e qualità Made in Italy, per trovare nuove soluzioni per migliorare la qualità del riposo che completino la routine quotidiana del vivere bene” afferma Vincenzo Buoninfante, Ceo dell’azienda.

Insieme al Volleyball World Tour di Battipaglia, Buoninfante conferma il suo impegno nel promuovere lo sport e il benessere attraverso soluzioni innovative di riposo, unendo la passione per l’eccellenza Made in Italy alla valorizzazione del talento atletico internazionale.