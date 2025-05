I risultati dei match di domenica dell'ultima giornata di Serie A

ATALANTA-PARMA - Il Parma chiude con una vittoria, forse la più importante della stagione. Il 3-2 all'Atalanta è tutta di Ondrejka, che nel secondo tempo ha ribaltato l'inerzia di un match che sembrava scritto: alla fine fanno festa tutti, la Dea già in Champions e la squadra di Chivu che anche il prossimo anno giocherà in Serie A.

EMPOLI-VERONA - Disastro Empoli al Castellani: vince 2-1 l'Hellas Verona e manda i toscani in Serie B.

LAZIO-LECCE - Il Lecce vince per 0-1 sul campo della Lazio e può fare festa, per aver raggiunto il traguardo salvezza. Decide Coulibaly, salentini in inferiorità numerica per l'espulsione di Pierotti per tutto il secondo tempo. Fischi dall'Olimpico.

TORINO-ROMA - L'ultima gara ufficiale della carriera di Claudio Ranieri come allenatore termina con una vittoria amara. Il 2-0 con cui i giallorossi si impongono allo stadio Olimpico Grande Torino, infatti, non basta ai giallorossi per la qualificazione alla prossima Champions League.

UDINESE-FIORENTINA - Per il quarto anno di fila la Fiorentina si qualifica alla Conference League grazie al 3-2 rifilato all'Udinese al Bluenergy Stadium che le permette di agganciare la Lazio al sesto posto in classifica e a sorpassarla in virtù degli scontri diretti.

VENEZIA-JUVENTUS - La Juventus è in Champions League, il Venezia è retrocesso in Serie B. Al Penzo finisce 2-3 con reti di Yildiz al 25', Kolo Muani al 31' e Locatelli su rigore al 73' da una parte e di Fila al 2' e Haps al 55' dall'altra.

MILAN-MONZA 2-0 -Il Milan chiude la stagione vincendo 2-0 col Monza a San Siro. Decidono le reti di Gabbia e Joao Felix nella ripresa in una serata – anzi in un’intera giornata – segnata dalla contestazione dei tifosi rossoneri, prima con un corteo da Casa Milan a San Siro e poi con una scritta in curva Sud formata dagli stessi tifosi (“Go Home”) rivolta alla proprietà Cardinale. Milan al momento settimo in classifica, Conceicao in silenzio. “I nostri sentimenti sono gli stessi dei tifosi. Tare? Gli annunci la prossima settimana” dice il ceo rossonero Furlani.



Il baby Venturino trascina il Genoa: 3-1 al Bologna

L’ultima giornata della Serie A doveva rappresentare una festa per la Coppa Italia e la conquista dell’Europa League, per il Bologna, invece consegna ai felsinei una durissima sconfitta 1-3 contro il Genoa. Holm e compagni sono distratti per tutto l’arco del primo tempo e vengono colpiti tre volte, prima da Vitinha e poi dalla doppietta del classe 2006 Venturino (26′ e 43′). Vano il 3-1 di Orsolini, il Bologna chiude la sua stagione con 62 punti e Italiano s’infuria.