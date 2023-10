“Arriviamo in Messico e per dieci giorni la dissenteria non mi dà tregua. A un certo punto avviso Diego che non ce la faccio più e che voglio andare via. Lui capisce che faccio sul serio solo quando mi vede preparare la valigia: viene in camera mia e mi ferma. 'Resisti almeno un altro po', dai'.

Un attimo dopo Maradona lascia il ritiro con un componente dello staff della nazionale argentina e ricomparire dopo un'ora, trascinando due cassette d'acqua minerale italiana. Non seppi mai dove le aveva trovate, ma il mal di pancia mi passò”.

"Ricordo che dopo il gol del secolo al mondiale dell’86, nessun giornalista italiano riusciva ad intervistare Diego. Allora io lo contattai per Giampiero (Galeazzi) e lui riuscì a fornire una dichiarazione malgrado ci fossero tantissime televisioni straniere.

Giampiero gli chiese: “Diego di che colore è il gol?” e lui rispose: “Azzurro, azzurro come il cielo di Napoli”.

[Salvatore Carmando]

80 anni, 35 al Napoli.