Tra ironia e consapevolezza, Mr. Joy canta la diversità con Ciccio Merolla

Nel brano “Jamme”, in rotazione radiofonica dal 6 giugno, Mr. Joy ci accompagna in un viaggio tra le strade di una Milano che non è più solo la capitale della finanza e della moda, ma un crocevia multiculturale in pieno fermento. Accanto a lui, nel ritmo e nello spirito, c’è Ciccio Merolla, percussionista napoletano tra i più noti della scena italiana.

La canzone nasce dall’osservazione diretta della realtà: una camminata tra le voci e i volti di Piazza Duomo, dove la mescolanza culturale è ormai quotidianità. Ma insieme alla bellezza della diversità, emergono voci che esprimono fastidio, paura, chiusura. A questa ambiguità sociale, Mr. Joy risponde con ironia, ritmo e un messaggio chiaro: “Il mondo non ha confini”.

Merolla, già noto per il successo “Malatìa”, porta nel brano tutta la sua forza ritmica, mentre la produzione di Silvio Melloni e Gino Zandonà garantisce una qualità sonora di livello internazionale. Il brano si distingue per il groove coinvolgente e il sapore funky che richiama la scuola italiana degli anni ’80.

“Jamme” è una canzone che colpisce perché sa far riflettere restando leggera. È pop, ma non banale. È ironica, ma mai superficiale. In un mondo sempre più diviso, questa traccia rappresenta un invito al dialogo, all’incontro, alla comprensione.

