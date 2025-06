"Io dovevo tenere Mario Kempes, non Diego, ma Bearzot venne in camera mia, la prese larga, mi riempì di elogi e poi mi chiese: te la sentiresti di marcare Maradona? Io credevo scherzasse, però risposi: 'Mister, dov'è il problema?'

Quando Bearzot uscì dalla stanza, pensai: Claudio, sei proprio un deficiente. Ma ormai era troppo tardi, avevo detto sì, non me la sentivo di correre dietro al cittì e spiegare che forse non era il caso. Di sicuro, lui non avrebbe apprezzato. Così mi misi a studiare, e decisi che quel genio avrei potuto fermarlo soltanto con l'anticipo". - C. Gentile

Il 29 giugno di 43 anni fa, allo stadio Sarria di Barcellona, l'Italia batteva per 2 reti ad 1 l'albiceleste, grazie ai gol di Tardelli e Cabrini e ad un Claudio Gentile francobollato per novanti minuti su Maradona. Per gli azzurri di Bearzot fu la prima vittoria nel torneo, quella che, spianó la strada verso il trionfo finale.