“Sei come Marte” è il singolo pop tra sogno, casualità e desiderio

Una passeggiata, una notte d’estate, un incontro inatteso: nasce così “Sei come Marte”, il nuovo singolo di Ash & Rise, disponibile dal 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica nazionale dal 27 giugno. Il brano è un piccolo viaggio nel cuore dell’imprevisto, dove l’ordinario si trasforma in magia, e ogni sguardo può diventare un racconto da ricordare. Con un arrangiamento intimo e leggero, fatto di armonie avvolgenti e spensierate, il duo formato da Lamanuzzi Franco e Di Lauro Luigi propone un pop diretto, emotivo, senza sovrastrutture. “L’idea ci è venuta in una serata caldissima, raccontano, durante una passeggiata. Abbiamo incrociato una ragazza bellissima e in quel momento abbiamo capito che ogni istante può cambiare tutto”.



“Sei come Marte” è un inno alla bellezza inaspettata, all’attrazione istintiva e alla capacità di stupirsi. “È bastato un attimo. Lei non si è accorta di nulla, ma per noi è stato come un cortocircuito emotivo. È così che è nato il pezzo”, spiegano gli artisti. Il titolo richiama l’immaginario di un pianeta lontano, affascinante, difficile da raggiungere: un simbolo perfetto per descrivere quella ragazza e le sensazioni che ha lasciato.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/00UuiMDgnlahT5LfODzxPH?si=b9be15293d9c4b41



Ash & Rise sono un progetto giovane ma consapevole, che unisce la passione per la musica all’interesse per la sperimentazione. Attualmente stanno esplorando l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel processo creativo, cercando nuove forme espressive e modi inediti di comunicare emozioni.



“Sei come Marte” è quindi il primo passo di un viaggio che vuole emozionare, sorprendere e lasciare un segno, proprio come quella sera d’estate, quando il destino ha deciso di scrivere una canzone al posto loro.

