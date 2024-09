Tra le tante piste che in 41 anni si sono sostenute grazie ad una intermittenza di apertura e chiusura delle inchieste da parte della procura di Roma, sicuramente alcune di esse trovano delle forti motivazioni e possono essere correlate da prove e da testimonianze.

Altre invece, nate successivamente con lo scopo di colmare un buco informativo, sono meramente di tipo fantasioso e irrazionale. A tal proposito, i lavori della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Orlandi, hanno fin da subito allontanato le piste non significative dai loro elementi di studio. Una pista non ritenuta praticabile, e come si è visto di nessun interesse, è proprio quella amicale e parentale, infatti nessun esponente di questa tesi è stato chiamato in Commissione per essere audito.

La pista parentale e amicale finisce dopo anni di essere considerata, sperando che gli inquirenti si focalizzino su quella internazionale oppure su quella legata alla banda della Magliana.

Inoltre, nelle ultime dichiarazioni pubbliche rese dall'avvocato Nicodemo Gentile, si apprende della volontà di separare i casi Orlandi e Gregori, proprio perché alla matrice dei moventi manca quel tipo di collegamento fattivo che invece fu erroneamente attribuito ai due casi, grazie ad una rivista che accostò le due ragazze in modo del tutto casuale.

La separazione dei casi Orlandi e Gregori in realtà inizia fin da subito poiché si trattava di circostanze e momenti diversi. È in questo contesto che non si riesce bene a descrivere come mai l'avvocato Gennaro Egidio venne scelto anche per la famiglia Gregori. Da sottolineare che, mentre la famiglia Orlandi poteva "non pagare" l'avvocato Egidio, in quanto (secondo voci di corridoio) lo stesso sarebbe stato parcellato dal Sisde, la famiglia Gregori fece notevoli sacrifici per poter continuare ad avere il supporto legale necessario.

A nostro vedere la separazione dei casi Gregori e Orlandi è un punto interessante nella risoluzione della vicenda. Intanto si comincia bene a delineare che i contesti del rapimento furono diversi, e con essi anche le motivazioni. Inoltre, nel rapimento di Mirella si vede appena l'ombra del Vaticano, mentre, con quello di Emanuela invece questa è sempre presente e aleggia su tutto lo scenario.