Nelle sparizioni del 1983 a Roma, che coinvolsero molte ragazze dai 13 ai 17 anni, non vi fu mai alcuna rivendicazione da parte di possibili rapitori. Per questo motivo, il fenomeno criminale venne spesso associato alla "tratta delle bianche", ovvero la deportazione di donne europee, prevalentemente giovani e di carnagione chiara, ingannate o costrette a trasferirsi in altri Paesi, spesso oltreoceano, per essere avviate alla prostituzione forzata.

Anche nel caso di Mirella Gregori non esiste alcuna rivendicazione immediata, tanto è che la ragazza scomparsa il 7 Giugno 1983, ritorna agli albori della cronaca solo dopo l'associazione con la scomparsa di Emanuela Orlandi, grazie al famoso articolo di Panorama che per la prima volta associava le sparizioni.

Per Emanuela Orlandi però qualcosa non torna

Tre giorni dopo la scomparsa di Emanuela, il 25 giugno del 1983, chiama casa Orlandi – per la prima volta - un certo “Pierluigi”, dando indicazioni abbastanza precise sulla ragazza. Pierluigi chiamerà per un totale di tre volte e si stranisce, nell’ultima chiamata del 26 Giugno, che lo zio Mario Meneguzzi gli avesse dato appuntamento in Vaticano per incontralo: “Ma lei è un prete?” rispose con aria turbata. Inoltre Emanuela veniva appellata con il nome “Barbara”, e sebbene molti particolari raccontati da Pierluigi corrispondessero al vero, è strano che veniva indicato un nome fuori contesto. Chi telefonò a casa Orlandi sapeva bene che il nome era “EMANUELA”, del resto il numero di telefono degli Orlandi era già affisso sui manifesti di mezza Roma, ma deliberatamente ne usa un altro.

Il 27 Giugno in casa Orlandi, arriva la chiamata del telefonista detto “Mario” che riprende il racconto di Pierluigi. Anche Mario chiama Emanuela “Barbara” e anche Mario rispolvera la pista dell’Uomo Avon. Ricordiamoci che questo particolare non era ancora pubblico per cui le informazioni dei due telefonisti risultano essere attendibili.

Cosa non torna nei primi giorni

Come detto prima nessuna rivendicazione era mai avvenuta per le altre ragazze ma nel caso di Emanuela arriva quasi subito una serie di informazioni che:

• Rimarcano la pista Avon.

• Chiamano Emanuela Barbara.

• Danno informazioni spesso esatte.

Continua sul mio sito ->