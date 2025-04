Tra le figure più enigmatiche del caso Orlandi Marco Accetti è il primo in classifica, il reo confesso che nel 2013 si auto-accusò dei rapimenti di Emanuela e di Mirella Gregori.

Accetti, ormai universalmente riconosciuto come la voce dei telefonisti "Mario" e l'"Americano", ha sempre seguito una logica "fuori dagli schemi".

Paradossalmente, il suo modo di fare altalenante ha giocato sempre a suo favore, tanto è che ancora oggi, è considerato molto poco attendibile e affetto da mitomania.

Forse è stato così bravo da scegliere con cura anche questo ruolo sui generis?



Le domande sono 2:

1) Perché Accetti rievoca il caso di José Garamon, il bambino 12enne che investì il 20 Dicembre del 1983 nella pineta di Castel Fusano?

2) Perché Accetti rievoca il caso di Katy Skerl, una 17enne uccisa barbaramente a Grottaferrata il 21 Gennaio 1983, la cui bara - a suo dire - venne trafugata nel 2005 dal cimitero Verano di Roma? Si scoprirà solo nel 2022 che la bara di Katy era effettivamente stata rubata.



Accetti apporta nuove informazioni al caso Gregori-Orlandi con 2 elementi mai collegati prima; eventi funesti ma inseriti in un racconto che non spostano più di tanto le sue affermazioni sui rapimenti di Mirella ed Emanuela.

Senza Garramon e la Skerl non sarebbe comunque cambiata la sua posizione cedevole su quanto raccontò in procura nel 2013, anzi, resero la questione più complicata e difficile.



E' mio parere che il caso Garramon e quello della Skerl sono un ennesimo depistaggio dal vero enigma, cioè i moventi del rapimento di Emanuela.



Se si vuole far diventare credibile una bugia basta ripeterla più volte, e nel caso di Accetti, dal 2013 ad oggi, sono già 12 anni che dice sempre la stessa cosa: un continuo depistaggio dal movente.



Si arriva al capolinea di un caso quando si capisce la molla che ha fatto scattare il meccanismo criminale, il movente. E' quello che in oltre 42 anni è stato sempre nascosto, ma non solo da Marco Accetti: da tutti quei personaggi coinvolti o meno che hanno raccontato sulla sparizione di Emanuela.



Un movente così "clamoroso" da essere celato da tutti gli attori, criminali e non, diventa un affare di Stato. Non ci vuole un genio per capire che tutto era legato a scandali che il Vaticano ha saputo "sapientemente", con fede fervida e croce in mano, tenere nascosto per tutto questo tempo.



La direzione da seguire, se diamo per corretto il ragionamento di sopra, è la ricerca dei collegamenti e precisamente:

1) Chiesa e Politica.

2) Soldi e malaffare.

3) Droga e prostituzione.



Da queste 3 direttive non si scappa, lasciando però fuori i racconti di Marco Accetti sulla storiella della Stasi e della liberazione di Alì Agca: nessuna pista internazionale, nessuno scandalo sui Bulgari, nessuna organizzazione Turkesh e Phoenix, ma solo depistaggio!



Se la commissione dovesse convocare Marco Accetti ecco quello che dovrebbe interrompere al solo accenno:

1) se parla di Agca e della sua liberazione;

2) se parla della Stasi;

3) se dirà che Vaticano e servizi segreti non c'entrano nulla;

4) se parlerà di Katy Skerl o di José Garramon;



Ecco invece le domande corrette:

1) per quale gruppo lavoravi (entità, Cia, servizi, ecc...)

2) qual'è il movente del rapimento

3) chi sono i mandanti del rapimento

4) nomi dei coinvolti, politici o vaticani a tutti i livelli



In caso contrario ignorare tutto quello che Marco Accetti potrebbe dire per riesumare la solita pantomima già detta al dott. Ex. PM Giancarlo Capaldo nel 2013.



Accetti, nel bene o nel male, deve fare la sua ultima comparsa di depistatore, oggi più che mai. O fa i nomi oppure ritorni nel limbo, che forse, oltre a lui, compiace a molti altri