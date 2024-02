La cinquina agli Oscar di quest'anno per la categoria Miglior attore è stata priva di sorprese dato che tutti e 5 i candidati avevano conquistato la candidatura ai premi chiave dell'Awards Season (ad eccezione di Jeffrey Wright (American Fiction) che aveva mancato solo quella ai BAFTA).

Di conseguenza l'esclusione di Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon era nell'aria per gli addetti del settore dato che non era riuscito ad entrare nella rosa dei nominati dei SAG Awards e dei BAFTA.

Quanto al possibile vincitore di quest'anno la sfida al momento è tra Paul Giamatti (The Holdovers) e Cillian Murphy (Oppenheimer) con Bradley Cooper (Maestro) come terzo incomodo.