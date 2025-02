L' esito della categoria Miglior attrice non protagonista rivelerà se l'Academy ha superato le controversie che hanno gravato su Emilia Perez. Due scenari sono possibili: la vittoria di Zoe Saldana, che ha conquistato tutti i premi chiave, o la "sorpresa" Isabella Rossellini, che può contare sulla sua eredità cinematografica.

Quest'anno la gara per la Miglior attrice non protagonista è stata segnata da una notevole volatilità fin dall'inizio della Stagione dei premi. Danielle Deadwyler, inizialmente considerata una delle favorite, ha perso terreno a causa delle recensioni negative ricevute dal suo film, "The Piano Lesson". A quel punto, Zoe Saldana ha guadagnato slancio, seguita da Ariana Grande per "Wicked".

Le statistiche mostrano che i SAG Awards sono stati un indicatore particolarmente affidabile per questa categoria negli ultimi otto anni, con una corrispondenza di sette volte su otto con i vincitori degli Oscar.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favorite per la vittoria agli Oscar 2025 nella categoria Best Supporting Actress.