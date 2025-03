La categoria del Miglior attore non protagonista si preannuncia come una delle più scontate di quest'anno, con Kieran Culkin saldamente in testa grazie alla sua acclamata performance in "A Real Pain" e alla vittoria di tutti e quattro i premi chiave della stagione.

Culkin sembra destinato a unirsi alla lunga schiera di attori che hanno conquistato l'Oscar dopo aver dominato i premi precursori, tra cui figure come Javier Bardem, Heath Ledger e Robert Downey Jr. A differenza della categoria Miglior attrice non protagonista, dove le controversie su "Emilia Perez" potrebbero aprire la strada a un risultato inaspettato, qui non si intravedono sorprese all'orizzonte.

La storia degli Oscar, del resto, conferma questa tendenza: solo una volta, nel 1999, James Coburn ha vinto l'Oscar per "Affliction" senza aver conquistato uno dei premi chiave, superando i favoriti Robert Duvall, Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton e Ed Harris.



Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2025 nella categoria Best Supporting Actor.