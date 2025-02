La corsa agli Oscar per la migliore interpretazione maschile vede Adrien Brody mantenere la sua posizione di rilievo con "The Brutalist", nonostante la recente vittoria di Timothée Chalamet ai SAG Awards per "A Complete Unknown".

Sebbene i SAG Awards siano considerati un indicatore importante per le performance attoriali, la vittoria di Chalamet potrebbe avere un peso minore in questo caso, poiché non è sostenuta da altri premi significativi, ad eccezione dei meno noti Astra Film Awards. La storia degli Oscar mostra che è raro che un attore vinca l'ambita statuetta basandosi unicamente sul SAG Award tra i premi considerati chiave. Tuttavia, ci sono state due eccezioni notevoli: nel 2022 e nel 2023, Denzel Washington per "Training Day" e Adrien Brody per "Il Pianista" hanno conquistato l'Oscar senza aver vinto alcun precursore. Questo dimostra che, sebbene i premi precursori siano influenti, non sono determinanti per l'esito finale.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2025 nella categoria Best Actor.