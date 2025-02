La Stagione dei premi si è rivelata quest'anno tutt'altro che prevedibile, con continui ribaltamenti e sorprese. Demi Moore, grazie alla sua recente vittoria ai SAG Awards per "The Substance", si sta avvicinando sempre di più all'Oscar come Miglior attrice protagonista, ripercorrendo le orme di altre celebri attrici che, pur non avendo vinto il BAFTA, hanno trionfato agli Oscar dopo aver vinto 3 precursori.

Tuttavia, il percorso è stato tutt'altro che lineare. Inizialmente, Mikey Madison (Anora) sembrava la favorita indiscussa, collezionando numerosi riconoscimenti dalla critica, ma i Golden Globe hanno rimescolato le carte in tavola, premiando la Moore e l'attrice brasiliana Fernanda Montenegro (I'm Still Here).

Nonostante Demi Moore abbia dalla sua parte tre premi chiave (SAG, Critics Choice, Golden Globe), la storia recente degli Oscar suggerisce che il BAFTA ha avuto un ruolo predittivo più forte. Tuttavia, la rarità di una vittoria basata esclusivamente sul BAFTA lascia aperta la possibilità per Mikey Madison. In questo contesto, Fernanda Torres emerge come una contendente da non sottovalutare.