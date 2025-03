Apple ha appena rilasciato iOS 18.4 per tutti gli utenti, e questa volta gli aggiornamenti non si limitano a semplici correzioni di bug. Con questa nuova versione, Cupertino ha introdotto funzionalità che cambieranno il modo in cui utilizziamo iPhone ogni giorno. Ma la vera sorpresa? Apple Intelligence, la rivoluzionaria intelligenza artificiale di Apple, è ormai dietro l’angolo.

Le novità di iOS 18.4 vanno ben oltre le classiche migliorie di stabilità e sicurezza. Senza svelare troppo, possiamo dirvi che ci sono aggiornamenti che semplificano alcune operazioni quotidiane e migliorano l’esperienza utente in modo significativo. Ma se volete scoprire i dettagli, vi consigliamo di guardare il video di Lorenzo Perucci, noto creator esperto di tecnologia, che analizza ogni funzione in modo approfondito.

E poi c’è Apple Intelligence: l’IA targata Apple si prepara a ridefinire il concetto di assistenza digitale. Sebbene la sua implementazione sia ancora in fase iniziale, alcuni indizi nell’aggiornamento lasciano intravedere il futuro di Siri e delle funzionalità AI su iPhone. Come cambierà il nostro rapporto con lo smartphone? Quali strumenti verranno introdotti nei prossimi aggiornamenti? Nel suo video, Lorenzo Perucci risponde a queste domande e vi dà un assaggio di quello che sta arrivando.

Non perdete tempo: guardate subito il video per scoprire tutto su iOS 18.4 e Apple Intelligence. Il futuro di iPhone è qui e promette di essere più smart che mai!