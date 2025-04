Un’anticipazione ironica e graffiante del nuovo album “Alieni e Transumani” in uscita il 9 giugno 2025

Un’invasione è imminente. Ma non quella che immagini.

ROCCO, cantautore, autore e voce della controcultura musicale italiana, torna con un nuovo e attesissimo progetto: “Alieni e transumani”, il concept album che fonde satira, denuncia e poesia in un’esplorazione delle nuove mutazioni dell’umano.

Il 18 aprile 2025 esce “Arrivano gli alieni”, primo singolo estratto: una canzone ironica, intelligente, che gioca con le teorie extraterrestri ma parla in fondo di noi. Degli alienati, dei sorvegliati. Degli umani che stanno smettendo di essere tali.



Ad accompagnare il singolo, un videoclip ipnotico e straniante che mette letteralmente in scena un’invasione aliena sulla Terra. Un’esperienza visiva che ci rapisce (a proposito di rapimenti alieni) e amplifica il messaggio del brano.

Con uno stile inconfondibile che mescola cantautorato, elettronica e la giusta dose di ironia e provocazione, ROCCO lancia un messaggio chiaro: l’alieno non viene dallo spazio, viene dallo specchio.

L’album completo, “Alieni e transumani”, uscirà il 9 giugno 2025 e sarà composto da brani che riflettono sulle derive del nostro tempo: l’intelligenza artificiale, la disumanizzazione, il controllo sociale e le mutazioni culturali che ci attraversano.

Un disco che non ha paura di dire. E che non chiede il permesso per farlo.

Copertina Album Fronte

Copertina Album Retro



“ALIENI E TRANSUMANI” di ROCCO non è solo un disco: è un manifesto musicale che affronta, con stile e originalità, temi cruciali per il presente e il futuro della nostra società.

Segna il ritorno di un cantautorato moderno capace di raccontare le grandi questioni del nostro tempo con intelligenza, ironia e un sound innovativo. Tra satira e riflessione, critica sociale e leggerezza, l’album attraversa con naturalezza generi diversi – dall’elettronica al rap, dal funk al pop – offrendo una narrazione fresca e coinvolgente della contemporaneità.

Senza mai rinunciare alla profondità, ROCCO affronta temi come il controllo digitale, il transumanesimo e le contraddizioni della società moderna con un linguaggio accessibile e diretto, in grado di far riflettere senza appesantire. Una caratteristica che accomuna i grandi cantautori: saper parlare a tutti senza risultare banali.

Attraverso otto tracce potenti, “ALIENI E TRANSUMANI” mette in discussione la realtà con un mix di sarcasmo e denuncia, spingendo l’ascoltatore a interrogarsi senza rinunciare al piacere della musica.

Non si limita a raccontare il mondo che ci circonda, ma lo smaschera con uno stile dissacrante e una carica espressiva unica.

In un’epoca di conformismo culturale e omologazione, e in un panorama musicale spesso dominato da contenuti superficiali, questo album rappresenta una ventata d’aria fresca nella scena culturale italiana.

È un’opera che intrattiene e stimola il pensiero, ponendosi indiscutibilmente come un progetto di interesse nazionale, capace di scuotere e lasciare il segno.