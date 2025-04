COMUNI MORTALI è il titolo del settimo, attesissimo album di Achille Lauro, in uscita, in vinile, cd e su tutte le piattaforme digitali, venerdì 18 aprile, per Warner Music Italy, il nuovo lavoro che svela, in pieno, l’anima cantautorale di un artista dall’identità inconfondibile e multiforme, sempre in grado di attraversare i generi e smantellare gli stereotipi.

Con sei album all’attivo, che spaziano dall’urban al glam, dal rock fino al pop, con Comuni Mortali, Achille Lauro raggiunge la sua maturità artistica, esprimendo la parte più intima di sé, celebrando così un nuovo percorso ispirato dai grandi nomi del cantautorato italiano che hanno accompagnato la sua crescita personale e artistica.

Anticipato dai grandi successi Incoscienti Giovani, in gara all’ultimo Festival di Sanremo e Amore Disperato, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati, rispettivamente, Oro e Platino, l’album di 12 tracce è frutto della lunga permanenza di Lauro tra Los Angeles e New York, dove si è concesso il tempo necessario per produrre e scrivere il suo nuovo lavoro.

Comuni Mortali è un album di dediche, dalle sonorità cantautorali, interamente prodotto da Daniele Nelli e GowTribe - già producer di successi come 16 marzo e Domenica - in cui Lauro dà prova della sua grande capacità di miscelare squarci di vita personale e storie dal valore universale. I brani sono dediche speciali a protagonisti importanti della sua vita, da sua madre Cristina, al suo grande amore fino alla sua gente, tutti contengono i racconti di vita, di tormento, di amore incondizionato, sentimenti che appartengono ai comuni mortali, accomunati da un senso di vulnerabilità che li rende profondamente tutti uguali. La focus track dell’album è AMOR, un brano che racconta l’amore sotto il cielo di una Roma notturna che abbraccia i due innamorati “abbracciami Roma prima di addormentarci stasera”. Dal 14 aprile, il suono di AMOR è disponibile, in anteprima esclusiva, su TikTok. La community di TikTok potrà, per prima, scoprire alcuni secondi del brano e lasciarsi ispirare dalla sua musica nella creazione di contenuti.

La cover, scattata dai fotografi di fama internazionale Luigi&Iango, ritrae il volto di Achille Lauro insieme a quello di una farfalla, animale dalla forte simbologia in molte culture, simbolo di vita, di morte, ma anche di immortalità, così come immortale è il passaggio dei comuni mortali sulla Terra, destinato a resistere, per sempre, nella memoria dei propri affetti.

I nuovi brani, insieme ai grandi successi della sua carriera, saranno live nelle due date sold out al Circo Massimo il 29 giugno e il 1° luglio e nei PALAZZETTI, al via, dal 4 marzo 2026, da Eboli, per proseguire, poi, con doppia data a Roma, Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze.

Il tour è prodotto da Friends&Partners. I biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Gli eventi al Circo Massimo di Roma sono organizzati da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

RTL 102.5 è media partner ufficiale dei live di Achille Lauro al Circo Massimo e dei PALAZZETTI 2026.

TRACKLIST

1. Perdutamente

2. AMOR

3. Dannata San Francisco

4. Cristina

5. Fiori di papavero

6. Amore disperato

7. Incoscienti giovani

8. Walk of fame

9. Dirty love

10. Nati da una costola

11. Happy birthday Mr. Kennedy

12. Barabba III

ACHILLE LAURO - CIRCO MASSIMO 2025

29 GIUGNO 2025 - SOLD OUT

1 LUGLIO 2025 - SOLD OUT

ACHILLE LAURO - PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM - SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM