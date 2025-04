Anche oggi non mancano le novità dal mondo del trasporto pubblico romano. Tra nuovi treni in arrivo, manutenzioni in corso, sospensioni e piccoli miglioramenti nei quartieri, c’è parecchio da raccontare. Ti faccio un rapido giro delle notizie più importanti 👇



🚆 Metro B: avvistato il primo treno Hitachi

Finalmente qualcosa si muove – in tutti i sensi! Il primo treno Hitachi diretto alla Metro B è stato avvistato a Fondi, in viaggio verso Roma. È il primo convoglio della nuova serie, destinato a rinnovare la flotta e, si spera, a migliorare un po’ i nostri viaggi quotidiani.

🧳 I nuovi treni: capienti, moderni e (finalmente) comodi

A proposito dei treni Hitachi, c'è una curiosità interessante: ogni convoglio potrà portare fino a 1.204 passeggeri. Un numero impressionante, reso possibile da un design tutto nuovo, pensato per rendere i viaggi più confortevoli e le fermate più veloci (ci sono 24 porte per lato!).

❄️ Aria condizionata sui bus: si riparte con la manutenzione

Con l’estate ormai alle porte, arriva una buona notizia per chi prende l’autobus ogni giorno: ATAC ha finalmente affidato la gara per la manutenzione dell’aria condizionata sui mezzi. Questo dovrebbe garantire un po’ di sollievo nei prossimi mesi, evitando i disagi (che conosciamo fin troppo bene).

⚡ Sospeso il filobus 74 sulla Laurentina

Brutte notizie invece per chi prende il filobus 74: il servizio è stato sospeso a causa dell’inagibilità della corsia preferenziale. Al momento la linea è coperta da normali autobus, ma ovviamente si perde il vantaggio del filobus. Speriamo si tratti di uno stop breve.

🌉 Pigneto: arriva il ponticello provvisorio

Un piccolo passo in avanti anche al Pigneto, dove è stato attivato un ponticello provvisorio nei pressi della stazione FS. Si tratta di una passerella metallica che permette di collegare le due sponde del quartiere, in attesa di un intervento più strutturale. Intanto, almeno, si torna a passare da una parte all’altra senza fare giri lunghi.

🎙 Insomma, oggi tra cantieri, novità e piccoli (grandi) passi avanti, il trasporto romano continua a muoversi.

Tu cosa ne pensi? C’è una notizia che ti ha colpito di più? Scrivicelo nei commenti o raccontacelo con una foto!

E come sempre, ci rileggiamo domani per un nuovo giro di aggiornamenti 🚍