È stata stipulata una convenzione tra il Comune di Milazzo e il Corpo Agroforestale di Barcellona per svolgere l’attività di vigilanza e controllo ambientale ed ecologico nel territorio comunale, un’intesa per meglio attenzionare le problematiche ambientali, in modo particolare nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti e della vigilanza contro il loro abbandono indiscriminato sul territorio comunale.

Praticamente un’integrazione dell’attività già svolta dal Comune con le misure adottate per il contrasto del fenomeno. In questi ultimi tempi il numero delle sanzioni è cresciuto; ma i casi d’inciviltà non tendono a diminuire anche per la vastità del territorio mamertino.

I volontari dell’associazione assicurando 30 ore al mese per lo svolgimento delle seguenti attività: accertamento delle violazioni, comportanti l’applicazione di sanzioni pecuniarie della normativa in materia di raccolta, conferimento e smaltimento di rifiuti e tutela dell’ambiente; adozione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ed all’educazione ambientale; vigilanza sul corretto comportamento e rispetto delle norme da parte dei detentori di cani; vigilanza civica all’interno del parco comunale, segnalando all’autorità eventuali atti vandalici; monitoraggio dello stato e sicurezza delle attrezzature.

L’accordo, di durata annuale, prevede che l’associazione metta a disposizione attrezzature e mezzi di proprietà per lo svolgimento di tale attività. Il Corpo Agroforestale svolgerà detta attività a titolo gratuito, con rimborso spese, e sarà di supporto alle autorità competenti ed all’amministrazione, impegnate nelle problematiche ambientali.