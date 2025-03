La Paramount Pictures ha svelato il suo asso nella manica per la prossima Stagione dei Premi: si tratta di Roofman, un thriller diretto da Derek Cianfrance, basato sulla storia vera di Jeffrey Manchester.

Roofman esplora il lato umano di un criminale affascinante e sofisticato, che ha scelto di evitare la violenza nonostante la sua condotta criminale. Il film offre uno sguardo intimo e complesso su un personaggio che sfida le convenzioni e le aspettative.

Derek Cianfrance, noto per il suo stile viscerale e intimo, porta sullo schermo una narrazione che scava nelle dinamiche umane complesse e nelle relazioni interpersonali. La sua regia, che privilegia il realismo e un'estetica cruda, promette di offrire un'esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Le aspettative sono alte per Roofman che potrebbe debuttare in anteprima al Telluride Film Festival o al Toronto International Film Festival, due vetrine prestigiose per i film che aspirano a competere nella Stagione dei Premi.