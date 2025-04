Promosse dal Comune di Milazzo - Ufficio Servizio sociali, coordinato dal dottor Filippo Santoro - altre due iniziative in favore di soggetti indigenti o in gravi situazioni di disagio. Dopo i progetti d’inclusione sociale e contrasto alle povertà, avviato nei mesi scorsi, la Giunta municipale ha dato il via libera ad altre due misure finanziate dalla Regione: la prima riguarda l’assegno civico, che consente al soggetto adulto in situazione di disagio e marginalità dal mondo del lavoro, di realizzare un percorso tale da garantirne un sostegno, permettendo nel contempo all’Amministrazione di raggiungere specifici obiettivi d’interesse pubblico e generale, anche se, come precisa l’Assessore ai Servizi sociali Natascia Fazzeri, non si configura come attività lavorativa; ma rappresenta un percorso alternativo all’assistenzialismo. L’attività si svolgerà nell’ambito del territorio comunale, nel settore della manutenzione del verde pubblico, di pulizia strade, in coordinamento col servizio comunale di manutenzione del patrimonio pubblico ed attività di supporto agli Uffici.

Il fruitore svolgerà 20 ore settimanali di attività, distribuite su 5 giorni, per un totale di 80 ore mensili ed un contributo mensile di 500 euro per tre mesi. In questa fase il Comune attuerà il progetto per 12 persone. L’altra iniziativa riguarda il contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum sempre attraverso progetti da attuare sul territorio comunale per effettuare servizi di pulizia, custodia, manutenzione e sistemazione di giardini pubblici, strade e svolgere attività di supporto a servizi scolastici, culturali e turistici.

Il contributo, fino ad un massimo di 5000 euro per nucleo familiare, viene messo a disposizione dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online della Regione Siciliana all’indirizzo: https://incentivisicilia.irfis.it

Il Comune di Milazzo specifica che le domande non possono essere presentate agli uffici comunali; tuttavia, per i cittadini necessitanti della certificazione delle condizioni di disagio o della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, lo scrivente Ufficio potrà rilasciare la documentazione necessaria da allegare alla domanda.