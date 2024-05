Serie A, Salernitana-Atalanta 1-2: Gasperini aggancia la Roma al quinto posto

Atalanta batte 2-1 la Salernitana nel posticipo della 35esima giornata di Serie A e aggancia la Roma al quinto posto, tornando in zona Champions League con ancora una partita in meno rispetto ai giallorossi. I campani, già retrocessi, disputano un primo tempo di grande orgoglio, sbloccando la partita dopo 18’ con un gran gol di Tchaouna. Nella ripresa però i ragazzi di Gasperini la ribaltano meritatamente, grazie alla zampata di Scamacca (57’) e allo splendido sinistro di Koopmeiners (63’). Comincia nel migliore dei modi dunque il periodo di fuoco dei bergamaschi, attesi ora dal ritorno della semifinale di Europa League col Marsiglia, poi dallo scontro decisivo con la Roma e infine dalla finale di Coppa Italia con la Juventus.



Serie A, Udinese-Napoli 1-1: Success replica a Osimhen al 92'

Il Napoli non sa più vincere. Nel posticipo che chiude la 35.ma giornata di Serie A la squadra di Calzona non va oltre l'1-1 contro l'Udinese e consente agli uomini di Cannavaro di muovere la classifica in zona retrocessione. Al Bluenergy Stadium nel primo tempo va in scena una gara segnata da tanti duelli, poco ritmo e zero tiri in porta. Nella ripresa Osimehn (51') sblocca il match di testa su perfetto assist di Politano, poi nel recupero Success (92') pareggia i conti in extremis e tiene vive le speranze bianconere.