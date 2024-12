La Serie A non smette di regalare spettacolo e sorprese anche nella 17.a giornata, comprese le sfide di bassa classifica, dove si è giocato a viso aperto.





Roma Show all'Olimpico: 5-0 sul Parma

La Roma di José Mourinho si è imposta sul Parma con un risultato netto che da fiato a Ranieri e alla squadra. I giallorossi partono fortissimo: all'8' Paulo Dybala trasforma un calcio di rigore che lui stesso si procura, aprendo le marcature. Solo cinque minuti più tardi, Alexis Saelemaekers raddoppia con uno splendido tiro al volo su cross di Angelino.

Nonostante il tentativo di reazione del Parma, fermato prima da Svilar su Hernani e poi dalla poca precisione di Sohm, la partita si chiude di fatto al 52' con il secondo gol personale di Dybala, bravo a capitalizzare un assist deviato di Saelemaekers. Nel finale, Paredes e Dovbyk arrotondano il risultato rispettivamente su rigore e su assist del numero 21 giallorosso. Da segnalare l'ennesimo record personale per Dybala, che con 126 reti supera Gonzalo Higuaín diventando il terzo miglior marcatore argentino nella storia della Serie A.



Venezia respira: importante successo contro il Cagliari

Al Penzo, il Venezia supera il Cagliari per 2-1 in uno scontro salvezza dal peso specifico altissimo. Dopo una prima mezz'ora equilibrata, i lagunari passano in vantaggio al 41' grazie a Zampano, che approfitta di un errore di Augello su un'azione travolgente di Oristanio. Quest'ultimo, autentico trascinatore, vede annullarsi un gol al 62' per un fuorigioco di Pohjanpalo, ma il 2-0 arriva comunque pochi minuti dopo con Sverko, abile a ribadire in rete da posizione ravvicinata.

Il Cagliari accorcia le distanze al 76' con un colpo di testa di Pavoletti, ma il forcing finale degli ospiti si infrange su un monumentale Stankovic, autore di tre interventi decisivi. La squadra di Di Francesco guadagna punti preziosi, portandosi a quota 13 in classifica, mentre i sardi incassano la terza sconfitta consecutiva.



Atalanta si impone a fatica contro l'Empoli e conserva il primato in Serie A

La Dea continua a riscrivere la propria storia e quella del campionato. Con la vittoria per 3-2 contro l'Empoli, l'Atalanta sale in vetta alla classifica e mette a referto tre nuovi record: maggior numero di successi casalinghi in un anno solare (19), record di gol nello stesso periodo (126) e 11 vittorie consecutive per la prima volta nella sua storia.

A Bergamo, l'Empoli sorprende tutti passando in vantaggio al 13' con Colombo. Gasperini perde Retegui per infortunio, ma trova in Zaniolo un sostituto decisivo: il fantasista serve l'assist per il pareggio di De Ketelaere al 30' e contribuisce alla rete del sorpasso firmata da Lookman poco prima dell'intervallo. Nonostante il momentaneo pareggio di Esposito su rigore, la squadra di Gasperini trova il gol vittoria grazie a una perla di De Ketelaere nel finale.

"Meritavamo un punto per la prestazione che abbiamo fatto – ha dichiarato il tecnico azzurro Roberto D'Aversa –. Abbiamo fatto una partita straordinaria nonostante le tante assenze, nelle difficoltà i ragazzi hanno dimostrato di sapersela giocare con coraggio contro una squadra fortissima. Non posso essere contento per la sconfitta, ma a fine gara nello spogliatoio ho fatto i complimenti alla squadra. Credo che la prestazione sia stata molto positiva, ma purtroppo torniamo a casa con zero punti. Abbiamo mostrato carattere e qualità, soprattutto in alcune fasi del gioco. Siamo stati puniti dalla giocata di un giocatore straordinario. Merito all'Atalanta, ma noi abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo imparare a essere ancora più maliziosi e concreti, specialmente in partite così delicate; adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla prossima".



La Juventus torna a vincere in A con una vittoria di misura a Monza

La Juventus resta imbattuta in campionato, superando il Monza per 2-1 in un match combattuto. Dopo un avvio equilibrato, i bianconeri passano in vantaggio al 15' con McKennie, abile a sfruttare un corner di Koopmeiners. La risposta del Monza non si fa attendere: Birindelli trova il pari con un gran tiro al volo su cross di Carboni.

La rete decisiva arriva pochi minuti dopo, con Nico Gonzalez che segna in mischia il gol del 2-1. Nella ripresa, entrambe le squadre sfiorano il gol, ma le difese reggono e il risultato non cambia. Con questo successo, la Juventus si porta a quota 31 punti, agganciando la Fiorentina, che però ha due partite da recuperare.