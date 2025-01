Serie A: Fiorentina-Napoli 0-3



Primo Tempo: Napoli avanti grazie al gran goal di Neres, propiziato da una sponda di Lukaku. Fiorentina punita in precedenza anche da Olivera, la cui gioia è fermata dalla segnalazione di un fuorigioco. Goal annullato anche a Kean per un tocco col braccio nell'immediatezza del tiro vincente.



Secondo Tempo: Il Napoli lancia un messaggio al campionato: in quel del 'Franchi', gli azzurri vincono in maniera netta e chiudono il girone d'andata con 44 punti all'attivo, in attesa dei vari recuperi delle concorrenti che delineeranno ulteriormente la classifica. Fiorentina punita già nel primo tempo da Neres, dopo una rete annullata a Olivera per offside. Irregolare anche l'1-1 di Kean: decisivo un tocco col braccio nell'immediatezza del goal. La ripresa si apre con l'erroraccio di Moreno che atterra Anguissa in area: Lukaku vince la sfida dal dischetto tra ex Manchester United con De Gea. Il definitivo 0-3 lo firma McTominay, favorito da uno svarione di Comuzzo.

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato: "E' una vittoria molto importante per molti aspetti. Questo è un campo difficile contro una squadra in salute, avevamo qualche assenza e volevamo dimostrare l'importanza del nostro lavoro, perchè i ragazzi ci seguono sempre. Ringrazio il gruppo di lavoro che ha dato una grande solidità a questo gruppo. Ci portiamo grande energia da questa vittoria, i ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi, poi ci sono anche ragazzi che hanno giocato meno e hanno fatto una grande partita. Il percorso è ancora lungo e dobbiamo dimostrare di partita in partita, perchè c'è ancora tanto da lavorare. Noi eravamo consapevoli di venire e di ricorìstruire qualcosa di importante, il merito va ai ragazzi che hanno dato grande disponibilità per tornare ai livelli che era prima il Napoli. E' un bel lavoro che ci riempie di orgoglio, perchè i ragazzi ci seguono. Spinazzola ala? Abbiamo tanti calciatori e non avendo tante partite non è facile farli ruotare, proprio per questo vanno fatto i complimenti a chi ha giocato di meno, perchè lavorano quotidianamente per migliorare se stessi e la squadra. Spinazzola è cresciuto in quel ruolo e crediamo nei nostri calciatori. Questo ci riempie d'orgoglio".

DAZN - Napoli, Spinazzola: "Il piccolo Daniele ci mancherà da morire, Fiorentina? C'è stato un interessamento ma mi alleno forte e finchè starò qui darò tutto per il Napoli"

Lenardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato: "In nome della squadra volevamo mandare un forte abbraccio alla sua famiglia, da oggi Dani ci seguirà dall'alto e ci mancherà da morire. Sto molto bene fisicamente, poi quando giochi poco fai fatica a entrare nei meccanismi, ti mancano un po' di sicurezze, di ritmo partita, un conto è fare allenamento un altro giocare le partite, oggi però mi sono trovato a mio agio e mi sono portato a casa questi tre punti importanti. Interessamento della Fiorentina? Un interessamento c'è stato, per capire quale era la mia situazione, ma io mi alleno bene, forte, per il Napoli, sto qui e finchè starò qui darò tutto per il Napoli. Volevamo mandare un messaggio molto forte al campionato, c'era già consapevolezza nei nostri mezzi, era importante vincere questa partita".

DAZN - Napoli, Neres: "Siamo felici, Lukaku è forte, cerchiamo di giocare insieme quanto più possibile"

David Neres, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato: "Siamo felici, nel primo tempo potevamo fare di più, nel secondo siamo stati più forti. Come sta crescendo il feeling con Lukaku in campo? Cerchiamo di lavorare e di giocare più insieme possibile, questo ci rende forte, lui è un giocatore forte".



Serie A: Venezia-Empoli 1-1



Primo Tempo: Squadre negli spogliatoi sull'1 a 1, a segno Pohjanpalo su erroraccio di Vasquez ed Esposito. Partita fin qui assolutamente piacevole, con alcuni errori tecnici ma anche continui rovesciamenti di fronte. Da apprezzare la condotta offensiva delle squadre, soprattutto da parte di un Empoli piuttosto ispirato.



Secondo Tempo: Finisce in parità al Penzo. Risultato tutto sommato giusto: meglio l'Empoli nella prima frazione, più equilibrata la ripresa. Un punto a testa, che fa comodo ai toscani mentre il Venezia resta invischiato in zona retrocessione. Stankovic il migliore in campo, bene anche Nicolussi Caviglia e l'attacco empolese Colombo-Esposito. Indicazioni positive per entrambi gli allenatori, ma Di Francesco ha bisogno di vittorie per risalire la china.